El divertido hecho se hizo público a partir de un tuit del hermano de la olvidada. @CalderonAgus tipeó, escribió en su cuenta personal: "Mis viejos se olvidaron a mi hermana en la estación de servicio volviendo de la costa jajajajaja". El post ya tiene 407 comentarios, tenía 30 mil retuits y 90 mil Me gusta".





La clave de la viralización es el video adjunto al tuit donde se escucha un audio que envió la madre de la chica olvidada, que no podía parar de reírse cuando se dio cuenta de que Julieta no estaba en el asiento trasero del auto como ella creía.







MIS VIEJOS SE OLVIDARON A MI HERMANA EN LA ESTACION DE SERVICIO VOLVIENDO DE LA COSTA JAJAJAJAJA pic.twitter.com/3ygvd60hCj — Caldee (@CalderonAgus) 17 de enero de 2018





"Yo había salido del baño y no vi el auto; entonces dije 'seguro están en los costados'. Me fijé, no había nadie, pensé que era una broma, que iban a venir enseguida y no volvieron, entonces la empecé a llamar", contó la chica.