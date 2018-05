Quiso abrir la "ventanilla" del avión y era la salida de emergencia

Un pasajero chino de 25 años, identificado solo por su apellido, Chen, asegura que únicamente quiso recibir un poco de aire fresco mientras esperaba para desembarcar del avión en el aeropuerto de Mianyang, en la provincia china de Sichuan.

Pero no consiguió ni aire ni alivio, sino problemas, porque la perilla que movió resultó ser nada menos que la de la salida de emergencia.

En consecuencia, la escotilla se desplomó sobre la pista de aterrizaje y, para que no fuera poco, se activó además el tobogán de escape, tal como recoge South China Morning Post.



Por su parte, el pasajero explicó que no sabía que la ventanilla servía de salida de emergencia y se quejó de la situación vivida: "Es que estaba todo tan sofocante, hacía tanto calor dentro del avión, que simplemente empujé hacia abajo la manilla que estaba a mi lado. Y cuando la puerta se cayó, me entró el pánico".



Finalmente, la tripulación llamó a la policía, que detuvo a Chen por 15 días bajo cargos de retiro no autorizado de piezas de un avión. Además, se le impuso una multa de 70.000 yuanes (11.000 de dólares).



El nombre de la aerolínea que cumplía ese vuelo no fue dado a conocer, pero sus empleados aseguraron que todos los pasajeros son informados acerca de las salidas de emergencia antes de cada despegue, y agregaron que se necesita una fuerza considerable para abrirlas.