Una joven de 17 años ofreció en adopción el bebé que espera en un grupo para la compra y venta de objetos en la aplicación de WhatsApp. La chica está embarazada de 8 meses.



La adolescente, que ya tiene un bebé de 9 meses, escribió: "Si alguien sabe quien desee de corazón adoptar a un bebé recién nacido que comunique a mi número, gracias".

La chica reside en el kilómetro 8 de Panambí, en la frontera con Brasil, en la provincia de Misiones.

Además, la chica afirma que no quiere que su hijo acabe en un orfanato. Y expresó su deseo de conocer a quienes vayan a quedarse con su bebé y de visitarlos.El diarioreportó el pasado 19 de marzo que la joven se encuentra en unas condiciones socioeconómicas muy difíciles y que por ello pensó que no podría mantener a su futuro hijo. La muchacha perdió a sus padres y vive con un hermano y su pareja en una vivienda muy pobre de la localidad de Panambí, en la provincia de Misiones (Argentina).La abogada de la adolescente, Valeria Quintana, aseguró al canal argentinoque la joven no pensaba en vender a su futuro hijo, sino en buscarle padres adoptivos. La abogada ha señalado que la joven lo hizo por pura ingenuidad, ya que pretendía que la futura familia del bebé "pudiera brindarle ayuda económica". Y eso, según la abogada, ha generado la confusión.Por su parte, las autoridades argentinas definieron la publicación de "acto de desesperación" y aseguran que la joven no ha cometido ningún delito.