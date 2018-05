Le tatuaron mal el nombre de su hijo Â¡y le cambiÃ³ el nombre al niÃ±o!

Johanna Giselhall Sandstrom, de 30 a帽os, decidi贸 llevar a sus hijos en la piel, por lo que concurri贸 al local Kyrkhult, en Suecia, pero todo termin贸 mal.





La mujer se tatu贸 los nombres de sus hijos, pero al llegar a su casa se dio cuenta que uno estaba mal escrito por lo que tom贸 una dr谩stica decisi贸n.





Al notar el error, Johanna fue al local pero le dijeron que no pod铆an corregirlo y le ofrecieron una compensaci贸n a cambio, por lo que decidi贸 cambiar el nombre de su hijo.





As铆, Kevin pas贸 a llamarse Kelvin tal como dice la piel de la mujer. "Dije que quer铆a tatuarme los nombres de mis hijos y le di sus nombres al artista. Me dibuj贸 el dise帽o y no pregunt贸 nada sobre la ortograf铆a, as铆 que no le di m谩s vueltas", cont贸.





Hasta que rompi贸 en llanto cuando se dio cuenta del error ortogr谩fico. "Mi coraz贸n se detuvo y pens茅 que me iba a desmayar", record贸 sobre el terrible momento.





"Nunca antes hab铆a escuchado el nombre Kelvin. Entonces, me di cuenta de que nadie m谩s ten铆a este nombre. Se convirti贸 en 煤nico, y ahora creemos que es mejor que Kevin", explic贸.