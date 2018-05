Le censuraron la foto porque su perro se perece a un pene

Se sabe: las redes sociales son implacables a la hora de subir fotos de desnudos. Sin emnargo, Dominic Ibaos, un joven oriundo de Dávaos, Finlandia, no entendía por qué Facebook le censuró la foto de su hermoso cachorro bajo el argumento de que estaba infrigiendo las normas de convivencia de la comunidad virtual.



Sucede que el perro es de una extraña raza llamada xoloitzcuintle mexicano, una especie que no tiene pelo. Por eso, en una de las fotos, el can parece un pene.



Para censurar la foto, Facebook debe recibir la denuncia de algunos usuarios y este fue el caso. La red social te pide que indiques por qué esta mal esa foto y uno de los ítems es "contiene desnudos". Y como no cumple con los "estándares de la comunidad", el usuario es sancionado. "Me llegó una notificación diciendo que había sido bloqueado unos minutos después del posteo" contó Dominic.



Ante la denuncia, el joven filipino de 16 años se enojó pero cuando le vio el costado gracioso, la volvió a subir volviéndo viral el posteo y cosechando más de 60 mil likes y compartidos. "Es muy difícil para mi ver un pene en esta perspectiva porque yo veo solo un cachorro" dijo el dueño del cachorrito.



"Me hace muy feliz que la gente encuentre tan gracioso eso. Una persona me dijo que tuvo la mejor risa en semanas", por la foto del perro-pene.



Fuente: Diario Veloz