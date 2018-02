La dieta conjunta de un matrimonio que terminó en divorcio

Una pareja terminó rota después de guardar conjuntamente una dieta. La razón fue que el esposo logró perder peso, y su mujer no, informa The Mirror.



La decisión de comenzar un régimen se produjo después de que ambos hicieran un balance de sus vidas y se dieran cuenta de que estaban arruinados físicamente.



"Ambos nos acercábamos a las 300 libras [136 kilogramos]. Como pareja, apenas podíamos caminar unos pocos pasos desde nuestro automóvil hasta nuestra oficina", explicó el esposo en Reddit.



Paso a paso

El hombre decidió cambiar su vida poco a poco: comenzó a caminar más, descargó una aplicación de conteo de calorías en el teléfono y tuvo cuidado de no exceder su límite diario. Según él, poco a poco comenzó a perder peso. Al mismo tiempo, su esposa dejó de asistir al gimnasio luego de una semana.



"Durante un mes perdí 4,5 kilogramos, y después de cuatro meses los resultados se hicieron evidentes. En ese momento, mi esposa comenzó a tratarme de manera hostil", admitió. La mujer se negó a dormir con él en la misma cama, alegando que su marido roncaba, y comenzó a comunicarse con él solamente a través de mensajes de texto y correo electrónico.



Además, en su página de Facebook comenzó a publicar mensajes del tipo: "Cambia tu mundo, no tu cuerpo".



Como resultado, la mujer le envió un mensaje a su esposo diciéndole que había dejado de quererlo y que él se parecía a aquellos que se burlaban de ella por tener exceso de peso. Posteriormente, la mujer terminó solicitando el divorcio tras 12 años de matrimonio.