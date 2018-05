Gimnasio "retoca" las pesas para subir la moral de sus clientes

Un gimnasio de la localidad de Murcia, España, trucaba los discos de pesas y las maquinas con menos pesos del que tenían en realidad para subir la moral de sus clientes al hacerles creer que estaban progresando. Nunca pensó que su mentira se viralizaría y formaría parte de las noticias curiosas de la red.





El dueño del gimnasio, que tuvo la fantástica idea declaro: "yo lo pensé como algo bueno, es importante para las personas conseguir resultados positivos. Veo mucha gente que deja de hacer ejercicios de manera regular por no ver resultados a corto plazo, es por eso que tome esta medida para ayudarles".





Así que el dueño, cada 2 semanas se tomaba el trabajo de borrar el peso de los instrumentos de musculación y les ponía un valor más alto, de este modo los clientes se creían que levantaban más peso, aunque en realidad era el mismo.





Pero como dice el dicho la mentira tiene patas cortas, al parecer varios clientes subieron foto de sus progresos en las redes sociales (¡orgullosos!!!). Uno de ellos declaró:





"subí varias fotos levantando mancuernas de 20 kilos y mis amigos me decían que, por el tamaño, no podían ser de dicho peso, me decían es muy chica para ser de 20 kilos... y se reían. Es así que hable con el dueño del gimnasio y confeso que era verdad."





Otro cliente fue a una competencia pensando que levantaba 140 kilos y al momento de realizar su levantamiento solo pudo con 90...