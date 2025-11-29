Confirmado por la empresa: Renault dejará de fabricar uno de sus modelos más queridos

stepway Renault anunció que dejará de producir algunos modelos en Argentina.

La compañía asegura que la transición se hará de forma "ordenada y progresiva". Esto es clave para mantener la actividad de la fábrica y, lo más importante, su personal. La idea es que la planta de Córdoba esté lista para recibir las inversiones y proyectos que traerá el Concept Niagara, que será un desarrollo con un foco muy grande en la exportación y que definirá la nueva fase industrial de Renault en Argentina.

Este rediseño de todo su portafolio de productos forma parte de un plan a nivel mundial llamado Renaulution. Con este plan, la marca francesa busca lograr un mejor posicionamiento en temas como la eficiencia industrial, la movilidad sostenible y, por supuesto, la innovación. El hecho de terminar el ciclo del Sandero, el Logan y el Stepway abre la puerta para que la automotriz renueve profundamente su línea de vehículos con nuevos lanzamientos.

"Nuestro compromiso con el país es continuar impulsando la industrialización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra cadena de valor", fue la conclusión de la automotriz, dejando claro que el adiós a estos modelos no significa una despedida de la producción nacional. El Sandero se va, pero la historia de Renault en Argentina continúa con otro foco.