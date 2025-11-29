Confirmado por la empresa: Renault dejará de fabricar uno de sus modelos más queridos

El jueves pasado se confirmó algo que, para muchos, marca el fin de una era en el mercado local: Renault dejará de producir el popular Sandero en su planta de Santa Isabel, Córdoba. Esta decisión se toma en conjunto con el cese de fabricación de los modelos Logan y Stepway, todos autos que se volvieron muy familiares en nuestras calles.
La empresa informó en un comunicado que este movimiento obedece a una "evolución estratégica del portafolio regional". Detrás de esas palabras, hay una realidad industrial que busca preparar a la fábrica argentina para una nueva etapa con tecnologías distintas y la llegada de nuevos productos. Seamos sinceros, el Sandero, junto a sus hermanos de plataforma, fue un pilar de la accesibilidad y la fiabilidad para muchísimos argentinos durante una década de fuerte presencia en el país.
¿Qué implica este cambio de Renault?
Lejos de cualquier señal de retroceso, Renault aclara que el cierre de este ciclo es parte de un reordenamiento mucho más grande. La planta de Santa Isabel empieza una transición para convertirse en un polo especializado en vehículos comerciales ligeros, o LCV, si queremos usar el término técnico. Este camino ya se había anunciado antes, así que la noticia no nos agarra totalmente desprevenidos en cuanto a la visión a largo plazo.
La compañía asegura que la transición se hará de forma "ordenada y progresiva". Esto es clave para mantener la actividad de la fábrica y, lo más importante, su personal. La idea es que la planta de Córdoba esté lista para recibir las inversiones y proyectos que traerá el Concept Niagara, que será un desarrollo con un foco muy grande en la exportación y que definirá la nueva fase industrial de Renault en Argentina.
Este rediseño de todo su portafolio de productos forma parte de un plan a nivel mundial llamado Renaulution. Con este plan, la marca francesa busca lograr un mejor posicionamiento en temas como la eficiencia industrial, la movilidad sostenible y, por supuesto, la innovación. El hecho de terminar el ciclo del Sandero, el Logan y el Stepway abre la puerta para que la automotriz renueve profundamente su línea de vehículos con nuevos lanzamientos.
"Nuestro compromiso con el país es continuar impulsando la industrialización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra cadena de valor", fue la conclusión de la automotriz, dejando claro que el adiós a estos modelos no significa una despedida de la producción nacional. El Sandero se va, pero la historia de Renault en Argentina continúa con otro foco.