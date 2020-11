https://media.diariouno.com.ar/adjuntos/298/migration/media/2019/12/vest-21-700x950.jpg

Se trata de un diseño con mangas englobadas, escote cuadrado o en v, cintura marcada y fabricado con telas y géneros ligeros, que tienen la habilidad de resaltar la figura de una forma híper sentadora.

Así lo han demostrado las It Girls como Emily Ratajkowsky, Chiara Ferragni y Kendall Jenner, los vestidos cortos con estampado de lunares o florales son los must have de este verano y se llevan con zapatillas para un estilo más canchero y casual.

https://media.diariouno.com.ar/adjuntos/298/migration/media/2019/12/vest-22-700x950.png

Así es cómo las más diosas lucen los vestidos cortos esta temporada:

https://media.diariouno.com.ar/adjuntos/298/migration/media/2019/12/vest-10-700x950.jpg

https://media.diariouno.com.ar/adjuntos/298/migration/media/2019/12/vest-13-700x950.jpg

https://media.diariouno.com.ar/adjuntos/298/migration/media/2019/12/vest-9-700x950.jpg