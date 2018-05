Matilda Blanco: "Perdí cuatro embarazos por culpa de la trombofilia"

Matilda Blanco, la asesora de moda y panelista de "Nosotros a la mañana", tiene un gran sueño por cumplir. Desde hace años lucha para ser mamá y atravesó los momentos más dolorosos en su búsqueda: perdió cuatro embarazos.





Sin lugar a duda es un tema que la quiebra: "Tuve cuatro intentos para quedar embarazada, tuve con tratamientos con hormonas y demás que son muy fuertes porque tenes que estar inyectándote. A la vez se vive con mucha ilusión y esperanza. Pero cuando no funciona sentís mucha frustración. Perdí cuatro embarazos... Es algo muy doloroso".





Y luego reveló: "Me detectaron trombofilia después de perder el cuarto embarazo. Perdí tres embarazos y los cuatro tratamientos que hice para quedar embarazada. Fue un momento duro".





"Tenés que aprender a inyectarte –todos los días mientras el embarazo está en curso– porque es una enfermedad hereditaria. Lamentablemente, no me lo detectaron rápidamente. Además, en aquella época era todo en dólares. La verdad es que sufrí muchísimo, es frustrante pasar por toda esa situación. Insisto, no es para nada sencillo. Empezás a ver cómo se deteriora la pareja al no quedar embarazada de manera romántica y todo el sacrificio de tener que probar no es nada sencillo", recordó.





También contó que pensó en algún momento en adoptar, aunque eso tampoco se concretó y dijo que sacó las fuerzas para seguir intentando después de perder uno, dos y tres embarazos, de sus ganas tan grandes de ser mamá.





Por último, se manifestó en contra del aborto aunque aclaró: "Intenté muchas veces ser mamá, y no estoy a favor del aborto. Pero sí estoy a favor de la ley de despenalización, no está bueno que mueran tantas chicas. Que la ley contemple educación".