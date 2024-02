Milei apuesta al doble juego con EE.UU.: recibe al enviado de Biden y buscará la foto con Trump

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas de Colo Colo completaron un raid salvaje con robos, peleas y detenciones

Lo cierto es que Milei recibirá hoy a las 11 al secretario de Estado norteamericano en su despacho de la Casa Rosada. Habrá una reunión a solas donde repasarán toda la agenda bilateral y luego se dará una conferencia de prensa conjunta con la canciller Diana Mondino. También estará el embajador norteamericano Marc Stanley, que fue uno de los artífices centrales para armar este viaje de Blinken.

Diana Mondino canciller.webp La Canciller de Argentina, Diana Mondino.

La agenda en Buenos Aires

Blinken arribará a Buenos Aires desde Brasil, donde participó de la Cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20.

"Milei y Blinken hablarán del crecimiento económico sostenible, la prosperidad económica, los derechos humanos, la importancia de la gobernanza democrática, la profundización de la cooperación en energía y minerales críticos, y las oportunidades de inversión comercial entre nuestros dos países", indicó el Departamento de Estado.

Además, otro de los temas "importantes" que discutirán serán las reformas económicas implementadas por el gobierno libertario para "hacer frente al sobreendeudamiento masivo que sufre el país y hacer que el gobierno sea más eficiente".

Blinken llega justo el día después de que la segunda del FMI Gita Gopinath estuvo con Milei para hacer un repaso del programa económico del gobierno y las próximas metas a seguir.

Según confiaron a El Cronista en la Cancillería, no se descarta que el enviado de Biden llegue con anuncios bajo el brazo y promesas de nuevas inversiones para la Argentina además del fuerte apoyo en las negociaciones con el FMI donde Washington tiene un peso destacado en el directorio de ese organismo.

La visita de Blinken también se da en medio de una seguidilla de gestos de acercamiento entre la administración Milei y Biden. De hecho, hace menos de un mes pasó por Buenos Aires el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y antes de llegar a la Presidencia Milei había viajado a Washington para mantener una amplia agenda de reuniones con gran parte de la administración norteamericana.

EEUU Donald Trump justicia.jpg El derechista Donald Trump quiere volver a la presidencia de los Estados Unidos. Milei asistirá a uno de sus actos esta semana.

►TE PUEDE INTERESAR: La bicameral de tratamiento del DNU de Milei designó a sus autoridades y fijó fecha para reunirse

El viaje con Trump

En paralelo a todo esto Milei viaja por la tarde rumbo a Estados Unidos para sumarse a la Conferencia de Acción Política Conservadora, una suerte de congreso económico liberal donde Trump será la estrella.

En la Casa Rosada aseguraban ayer a El Cronista que lo más probable es que no haya encuentro de Milei y Trump porque ambos no coincidirán en la agenda. "No habrá foto", dijeron ayer en el Gobierno en relación a ese eventual cruce.

No obstante, el solo hecho de estar en esa reunión republicana genera malestar en las filas demócratas de Biden.

Milei viajará acompañado por su hermana y secretaria de Presidencia Karina, y Gerardo Werthein, el embajador argentino en Estados Unidos quien aún no tiene oficializado en su cargo.

La Conferencia de Acción Política Conservadora es un grupo que nuclea a referentes conservadores de extrema derecha que tienen una posición muy crítica de la administración Biden y apoyan la candidatura presidencial de Trump.

En esta misma línea de gestos hacia los republicanos esta semana Milei recibió en su despacho de la Casa Rosada al senador republicano estadounidense, Marco Rubio, que suena para ser candidato a vicepresidente de Donald Trump para las elecciones presidenciales de este año.

Trump hablará el sábado a las 12.00 (hora local) en la convención en Washington y Milei también dará un mensaje en el mismo lugar pero tres horas más tarde.