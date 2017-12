Mercedes Ninci contó su problema con Mariana Fabbiani

Mercedes Ninci dejó el programa de Mariana Fabbiani en El Trece, "El diario de Mariana", hace unos meses en medio de algunos cortocircuitos con la conductora.

La periodista estuvo el domingo en la mesa de Mirtha Legrand y explicó por qué tomó esa decisión.

"Con Mariana está todo bien. Laburamos juntas muchos años, está todo bien pero ya no daba... Yo soy de las personas que me esfuerzo mucho, traigo primicias y mucha información", comentó Ninci.

"Siempre me esforcé mucho, desde chiquita, entonces como soy una persona que se esfuerza mucho necesito que se valore ese esfuerzo. A lo mejor una persona que no se esfuerza mucho o no busca información no está esperando nada", agregó.