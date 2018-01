Ya se puede medir el impacto ambiental de la comida

Comer en un restorán y que además de saber el precio se tenga información sobre el impacto ambiental generado por el preparado elegido es posible si el lugar cuenta con la app (aplicación) Yupi Restó.

La herramienta está pensada para que quien la descargue vea el menú y las huellas (indicadores) de carbono, de agua y ecológica, su precio, promociones sustentables y otra información que el establecimiento quiera mostrar.



"Un restorán o establecimiento gastronómico que quiera adherirse a esta movida de comunicar las características del menú que ofrece, puede hacerlo voluntariamente y, a su vez, los clientes pueden conocer la huella (indicador) de carbono de agua y ecológica de cada plato o alternativa que aparece en su menú", explicó la ingeniera Bárbara Civit, una de las investigadoras que participaron en la novedosa propuesta.



Los restoranes que decidan contar con este recurso tecnológico deben tener una tablet para que el cliente pueda ver el menú y elegir, o bien puede bajar la aplicación y tenerla en su celular.



"Nosotros cargamos los platos que nos envía el restorán y vemos el impacto que tiene en el ambiente. Utilizamos prototipos de colores, donde los más claros son los que menos afectan al ambiente, mientras los más oscuros son los que más afectan", aclaró la especialista.



El objetivo es crear conciencia ambiental, ser responsables y no sólo los consumidores, apunta, sino los dueños de los establecimientos, ya que ellos pueden ver las mediciones y si no están conformes, ir modificando sus prestaciones. Por ejemplo, invertir en energías alternativas y comprar productos locales, ya que los que se trasladan de afuera o los congelados tienen un mayor impacto en el ambiente.



"Hemos trabajado con encuestas a varios restoranes y les interesa la propuesta, ya que están interesados en conocer más sobre lo que ofrecen y sus implicancias en la vida de los consumidores y en la propia", dijo la investigadora del Inahe (Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía) del Conicet.



Añadió que los interesados en contar con esta herramienta deben pagar un costo mínimo, que se destinará a mantener y actualizar los datos de la aplicación.



"Lo que comemos y los hábitos de consumo es lo que más impacta en el ambiente. Por eso queremos que haya consumidores responsables, con conciencia. En un restorán o establecimiento que se dedica a los alimentos hay detrás todo un tema que hay que considerar. Por eso brindar esa información ayuda a tomar decisiones ambientalmente responsable, tanto para el consumidor como para el productor. La idea no es prohibir nada a nadie, sino ayudar a ser responsables", apuntó Civit.



El proyecto se envió al Hackatón Ambiente que se realizó en octubre, en el que participaron muchos grupos con ideas muy buenas. Allí, esta iniciativa obtuvo el segundo lugar.



El encuentro consistió en una maratón de dos días de trabajo en la que profesionales, estudiantes, emprendedores y organizaciones públicas y privadas se reunieron para trabajar en la elaboración de proyectos tecnológicos innovadores sobre cuatro ejes temáticos: agua, biodiversidad, cambio climático y residuos. La investigadora del Iadiza Fabiana Castellarini participó como miembro en uno de los equipos evaluadores de las distintas propuestas presentadas. "El Hackatón creó un contexto ideal para que mentes creativas concretaran sus proyectos, los mejoraran o simplemente desarrollaran nuevas ideas. Fue una excelente experiencia que invitó a la comunicación y el trabajo en equipo para mitigar problemas ambientales con ideas innovadoras", comentó la profesional.