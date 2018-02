Vuelven las jornadas calurosas del verano

Tras las lluvias, el granizo y las temperaturas más frescas, otra vez se instalará el calor en nuestra provincia.



En la tarde noche de ayer comenzó a subir la temperatura en el Gran Mendoza, tras la jornada lluviosa y con descenso de la temperatura registrada el viernes que producto de las lluvias graniceras en el Valle de Uco y en el Sur.



Para hoy se espera una máxima de 29 grados y para mañana se aguarda que supere los 30, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.



Mientras el pronóstico emitido por Contingencias Climáticas anticipa precipitaciones aisladas para anoche con vientos del noreste e inestable en cordillera, para hoy dice que estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos del noreste y tiempo inestable.



No se descartan para esta jornada algunas tormentas aisladas en la mañana. La mínima será de 17°C.

En tanto, mañana el sol aparecerá con más fuerza, aunque no se desestiman lluvias en la noche. La mínima será de 18°C y la máxima ascenderá a los 31°C.



Lo que viene

El Servicio Meteorológico anuncia para el martes mayormente nublado con precipitaciones y vientos del sector sur, descenso de la temperatura. Máxima 27°C y mínima 19°C



El día miércoles también se presentaría mayormente nublado con precipitaciones y vientos del sector sur y poco cambio de la temperatura. Máxima: 24°C y mínima: 20°C



El jueves estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Máxima: 31°C y mínima: 14°C.



En Vendimia

En principio, para el fin de semana vendimial se aguardan temperaturas altas, con máximas que estarán por encima de los 30 grados.



Y aunque aún es prematuro asegurarlo, los especialistas estiman que no lloverá.