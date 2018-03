"El año pasado vi la Fiesta y me encantó y me propuse entrenar todo el año para bailar, vine a las audiciones en noviembre y ahora me instalé acá en Mendoza", cuenta Pablo Crovella (27), bailarín contemporáneo oriundo de Avellaneda.



"Es una fiesta increíble, en Buenos Aires no saben la magnitud que tiene. El ambiente que hay acá adentro es muy bueno. Lo que más me gusta es que convivimos bailarines de diferentes estilos para una sola fiesta", comenta.