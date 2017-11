Vino x Tango brilló en la plaza Uruguay

Una nueva edición de Vino x Tango se vivió el viernes por la tarde en la Plaza Uruguay. El espacio verde remodelado, embellecido con nuevos juegos y un gimnasio a cielo abierto, fue el epicentro de este encuentro que celebra con los vecinos lo mejor de la música ciudadana maridada con nuestra bebida emblemática.





La voz del Gaucho Rivero, siempre de punta en blanco, le puso la habitual garra y pasión a cada interpretación, en un repertorio de clásicos que también brilló en los cuerpos de dos parejas de bailarines pertenecientes al ballet municipal que dirige Franco Agüero.





Susana Palavecino, vecina de la Cuarta Sección que vive en calle Salta con su hija y su nieta Lúa, contó que se enteró del evento por la televisión y no se lo quiso perder. "Para mí esta plaza es un respiro, desde que el intendente la hizo yo vengo todos los días, con mis 67 años de edad, a practicar en la bicicleta y el caminador y eso me ha hecho muy bien. A su vez tiene tanta seguridad al estar cerrada... está tan hermosa, para mí es un placer estar acá. Por eso cuando me enteré de que se hacía Vino x Tango acá me emocioné y le dije a mi hija que teníamos que venir porque es la plaza que yo amo", contó Susana.





"A todo el mundo le hago propaganda de la plaza porque además de venir a hacer gimnasia también me pongo a tomar mate en las mesitas. ¡Es un lugar especial y ahora con el tango y el vino más!", agregó con felicidad esta vecina de la Cuarta.





Vino x Tango es una intervención urbana que llega a las calles céntricas y a todos los barrios capitalinos. También es una propuesta que agasaja a visitantes ilustres y recibe congresos internacionales. Hay cuatro protagonistas: el Gaucho Rivero, el Ballet Municipal, el vino y el tango. Cada vez que se hace, los peatones y turistas participan de degustaciones urbanas mientras suena la música y actúan bailarines de la muni.





Treinta minutos de tangos, milongas y malbec llaman la atención de todo aquel que pasa por el lugar acordado en los encuentros.





En esta oportunidad el evento se realizó en el marco de las celebraciones que se están llevando a cabo en el mes de octubre por los 30 años de Mendoza como Capital Internacional del Vino.





Fuente: Prensa Municipalidad de Mendoza.