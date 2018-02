Viajes en micro de larga distancia: qué hacer al detectar un problema

Poner la vida en manos de otro, de uno desconocido, del que no se sabe nada. Ni sus costumbres, ni siquiera su nombre. Confiar en ese otro y dejarse llevar. Los pasajeros de los medios de transporte hacen eso. Confían. No tienen otra opción. A riesgo de caer antipáticos, pueden pedir que se controle que los choferes de micros hayan descansado lo suficiente, que no hayan bebido y que el ómnibus reúna todas las condiciones de seguridad que sean posibles de controlar antes de partir pero, al fin y al cabo, deben confiar. Pero, ya en la ruta, ¿qué se puede hacer si algo no funciona bien, si el chofer maneja a velocidad excesiva, de manera imprudente o si el micro tiene alguna falla?



Si el pasajero detecta una irregularidad en viaje, puede llamar al 0800-333-0300 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) o directamente llamar al 911 y "la unidad será interceptada por nuestro personal, por la policía de cada provincia o la Federal o Gendarmería Nacional", dijo Orlando Corvalán, delegado en Mendoza de la CNRT, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación.



Los accidentes protagonizados por micros de larga distancia con víctimas fatales ocurridos en Mendoza en los últimos tiempos (como el último en Las Cuevas, donde fallecieron tres niños) o aquellos sucedidos fuera de la provincia y que han tenido a mendocinos como víctimas, pusieron en alerta a los pasajeros.



Corvalán indicó que este tipo de alertas no es frecuente, pero sí posible. Incluso dijo que "si el pasajero no puede o no quiere hacer el alerta en forma directa puede llamar a un familiar o conocido para que lo haga".



También señaló que "la CNRT está habilitada para interceptar la unidad y también lo están Gendarmería y las policías nacionales".



Al mismo tiempo afirmó que la CNRT controla en el ómnibus los tacógrafos de la unidad que indican la velocidad con la que ha viajado. Si se detecta que lo ha hecho a más de la velocidad permitida, se sanciona a la empresa y al chofer.



A su vez se puede hacer la denuncia en el sitio www.cnrt.gob.ar y posteriormente realizar un seguimiento de la misma. En el mismo sitio también se puede consultar si los choferes están habilitados, al igual que la unidad y empresa que provee el servicio.



Antes de salir

Corvalán recomendó que si el pasajero tiene alguna inquietud o duda antes de que el micro salga de la terminal, "puede solicitar que sea controlado por personal de la CNRT y también que se confirme que los choferes hayan cumplido con las horas de descanso exigidas y que estén en condiciones de manejar".



El funcionario precisó que este pedido del pasajero no es muy frecuente en los micros que cumplen servicios de línea fijos, pero sí en aquellos charters contratados, especialmente aquellos que brindan servicio a contingentes estudiantiles, deportivos o artísticos.



"La CNRT tiene la atribución de no dejar partir la unidad hasta tanto se remplace a los choferes si es que estos no están en condiciones de conducir, o que se repare o se remplace cualquier parte defectuosa de la unidad", dijo.



Puso como ejemplo que "la empresa tiene dos horas para colocar un cinturón de seguridad faltante o defectuoso o cualquier otro inconveniente que se detecte en la unidad".



"Que salgan de la terminal"

Mónica Nofal, responsable en Mendoza de Defensa del Consumidor, sostuvo que la responsable de recibir las denuncias por irregularidades es la CNRT, salvo que se trate de servicios no prestados o deficientes.



Sin embargo, y como medida preventiva, Nofal recomendó que el usuario exija que "el servicio contratado salga de la terminal, debido a que allí hay forma de controlarlo".



La funcionaria manifestó que "es frecuente que algunos charters o servicios turísticos especiales pongan como lugar de partida algún punto de la ciudad que no sea la terminal. Nosotros recomendamos que se haga siempre de allí, porque la CNRT controla todas las unidades".



En enero se controlaron más coches que en todo el verano 2017

Durante enero de este año la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) incrementó los controles el 132% respecto al año pasado, según informaron. Con 93.698 vehículos controlados en enero, superó los 73.330 de todo el verano del año pasado. Además se incrementaron las fiscalizaciones diarias 140%.



Entre las infracciones más comunes se detectaron la falta de licencia profesional y deficiencias en el medidor de velocidad máxima.



Del total de vehículos controlados 1.803 fueron infraccionados y 542 retenidos. Estos números incluyen transporte de pasajeros y de carga.



El director ejecutivo de la CNRT, Pablo Castano, afirmó que "estamos realizando controles en todo el país, desde Buenos Aires y el área Metropolitana y la Costa Atlántica hasta el NOA, incluyendo Cuyo, NEA y Sur del país. Los controles en el interior del país han crecido el 84% respecto al año anterior, fruto de la estrategia implementada de prevenir el acceso a las rutas de vehículos y conductores fuera de norma".



En la región de CABA y Costa Atlántica, la CNRT controló 43.451 vehículos de transporte, fueron infraccionados 350 y 150 tuvieron que ser retenidos.



En tanto, en las regiones Centro, NOA, NEA, Cuyo y Sur, los controles alcanzaron los 50.247, con 1.453 infracciones y 392 retenidos.