Vendimia para Todos deslumbró con variados números musicales

Como ya es costumbre, otra vez la Vendimia Para Todos ofreció un gran espectáculo. Cargados de glamour, La Fiesta tuvo variados números musicales que representaron distintos momentos históricos y destacaron a personalidades internacionales vinculadas con la comunidad LGBTIQ.



El show estuvo dividido en 5 actos, cada uno diferente del resto y con un significado propio. Entre cada uno de esos números, aparecieron en escena los conductores de La Fiesta, Gabriel Canci, Turca Glamour, Florencia de la V y Mariano Caprarola, que aportaron calidez, humor y el necesario hilo conductivo para que ningún despistado quedara sin entender el espectáculo.



Además, entre los actos, fueron presentados los candidatos a rey y reina de la Vendimia Para Todos, que hicieron pasadas de pasarela para que todos pudieran conocerlos mejor.



También tuvieron su lugar especial en La Fiesta el ahora rey de mandato cumplido Marcos Zalazar y María Pía Martignoni, quien remplazó a la Reina del 2017 Malén Puga, que había renunciado porque no le permitieron desfilar si no se depilaba las axilas.



"Esta es la que yo quería" y "a mí me gustan depiladitas" fueron las picantes frases de Gabriel Canci que no pasaron desapercibidas al momento de presentarlos y hacerlos desfilar.



Repasaron el reality

Antes de comenzar el espectáculo, por la pantalla gigante colocada tras el escenario en el Arena Stadium, se proyectó un compilado con imágenes extraídas del casting por el que pasaron los 11 candidatos a rey y reina y luego del reality show del que fueron parte y que se transmitió por El Siete.



De esta manera, todos los que llegaron sin conocer demasiado a los candidatos, aprovecharon para saber un poco más acerca de cada uno de ellos, sus historias, ideales y proyectos.



El show, con pequeños actos

A diferencia de lo que se vio por ejemplo el año pasado, cuando la Vendimia Para Todos presentó Humanos y Divinos, esta vez no se vio un espectáculo continuado, con un argumento único que se extendiera de principio a fin sin interrupciones.



Esta vez los encargados del show decidieron presentar actos diferentes entre sí, pero con mucha potencia individual.



En el primer acto se vio a los bailarines usando máscaras y caretas, que al final se quitaron y en la pantalla de fondo se vio la frase "detrás de esa máscara, tu esencia brilla más".



El segundo acto tuvo un baile al estilo charleston, que hizo un repaso por la historia y cómo se vivía en épocas pasadas.



El tercer acto fue una especie de continuidad, pero con un estilo diferente, planteando cómo es la actualidad que vive la comunidad.



En el cuarto acto tuvieron lugar los tradicionales drag queens, que como suele ocurrir, fueron los más ovacionados por el público presente.



Por último, el quinto acto estuvo dedicado a las personalidades internacionales que, miembros o no de la comunidad LGBTIQ, se han transformado en referentes para el colectivo.