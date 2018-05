El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que en lo que lleva de gestión Mendoza avanzó mucho, pero que todavía no está satisfecho porque se puede mejorar más. Habló de educación, de inseguridad y de justicia. Sostuvo que "hoy es mucho más complejo gobernar y es una complejidad creciente".



"A mí me preocupan todos los temas. La inseguridad y la sensación de inseguridad, que la gente esté temerosa también es malo y por eso la presencia de más móviles y policías en la calle, fundamentalmente entre las 18 y 23 que es cuando más delitos ocurren", expresó el gobernador de Mendoza en Mañanas Compartidas, de Canal 7 Mendoza.



"Nosotros queremos tener más saturada la calle de policías, y si bien estamos mejorando, tenemos que mejorar más aún para que la gente se sienta segura. No importa si ocurren menos hechos, lo importante es que también se sienta segura", agregó.



Educación

"Creo que la educación está muy abandonada en Argentina", dijo Cornejo y sostuvo: "Nosotros ahora vamos a Finlandia a ver cómo es la educación y lo ponemos como ejemplo. Pero a mediados del siglo pasado venían a ver a los maestros argentinos, a visitarlos como hoy se visita a Finlandia. ¿Cómo caímos tanto? Antes éramos un ejemplo de educación y nosotros tenemos que recuperarlo porque es la mejor apuesta que podemos hacer en materia de baja de la inseguridad, de armonía social, de eliminar los abusos. Lo mejor que podemos hacer es tener una buena educación y no es nada fácil".



Cornejo contó que "nos pusimos a mejorar la educación con el presentismo docente y de alumnos, y lo estamos logrando. Estamos mejorando en matemáticas y en lengua, pero tenemos que mejorar mucho más".



Dijo que se pagará una beca para los docentes que están al frente al aula para capacitarse en lengua y en matemáticas y otros saberes tecnológicos "para que estén mejor preparados que nadie y no tengamos nada que envidiarle a Finlandia, aunque estamos muy lejos y no se va a ver en este Gobierno".





Justicia

"Lo importante de un gobernante es rodearse con gente más inteligente que uno y saber manejarlos", aseveró el gobernador de Mendoza y dio como ejemplo al Ministro de Gobierno y Justicia, Dalmiro Garay, con quien "modificamos códigos y vamos a dejar todos los Códigos de Justicia modificados", e incluso lanzó que "probablemente modifiquemos la Constitución a finales de este gobierno, si es que hay consenso para hacerlo".



Se refirió a la reunión que tuvo con la senadora nacional opositora Anabel Sagasti: "Trajo un proyecto de juicio por jurado. Lo vamos a hacer para los homicidios calificados que son los menos porque se cometen entre 10 y 12 por año, pero el juicio por jurado es muy costoso en la etapa de los alegatos porque hay que pagar los salarios caídos del pueblo que está en el jurado".



"La senadora lo trajo como una de sus ideas, nos pareció bien, le modificamos algunas cosas, pero estaba en sintonía con lo que pensamos y esperamos que entre este miércoles y el que viene podamos estar tratándolo y si se puede aprobar en Diputados así avanzamos en Senadores y creemos que vamos a tener el número".

Pero por otra parte dijo que le pidieron apoyo de un grupo de peronistas para la modificación y ampliación de la Suprema Corte Justicia de Mendoza, "pero no se manifestó ni a favor ni en contra".



"Aunque no lo crean, llegué –a gobernador- más bien producto de un plan sistemático de servidor público que como un objetivo personal. No me imaginé hasta que no tuve la chance concreta. Me hizo un clic muy especial estar ocho años al frente del municipio de Godoy Cruz ", contó Cornejo sobre su carrera.Siguió: "Me metí mucho en la administración del municipio, muy detalladamente, me gustó mucho y me hizo muy feliz. Tomamos decisiones súper duras y logramos remontar y poner al municipio muy bien, con buen estándar de servicio, la gente lo valoraba mucho. Y ahí me animé a gobernar la provincia y me presenté en 2015"."Todo el tiempo soy autocrítico, incluso con mis funcionarios. Ellos me dicen: 'Pero Alfredo mirá todo lo que avanzamos y vos nos preguntás por esto'", expresó."Trabajé duro estos dos años y meses y me preocupa la complejidad creciente que tiene gobernador. Creo que tenemos que elegir gobernadores más capaces con liderazgo que ejerza la autoridad", sostuvo Cornejo.Además, indicó que está de acuerdo con una sola reelección para todos los cargos y no solo gobernador, tal como intendentes, legisladores, concejales.Pero sobre su reelección explicó que por más que modifiquen la Constitución, ya no es posible para él: "Quizá en el futuro si hay una oportunidad me vuelva a presentar"."Yo estoy satisfecho con lo hecho hasta aquí, pusimos todo, pero no estoy satisfecho con los resultados porque creo que podemos conseguir más resultados en el año y meses que nos queda gobernar. Estoy bien conmigo mismo, de la tarea hecha y lo que queda", agregó.