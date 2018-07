Usar el pañuelo verde, un símbolo de lucha y blanco de agresiones

La despenalización del aborto ha dividido a la sociedad, poniendo de un lado a los que están a favor de que se apruebe esta ley que ya tuvo media sanción de Diputados y del otro a los que están en contra, bajo el lema "Salvemos las dos vidas".





Y como tristemente sucede en nuestra sociedad, la falta de tolerancia y la agresión por el simple hecho de pensar distinto es moneda corriente.





En estos últimos días hubo casos de mujeres que por portar el pañuelo verde, el que identifica a las que están a favor de la aprobación de la ley, han sufrido agresiones físicas y verbales.





"Las agresiones se dan tanto dentro de las escuelas, con persecuciones que parten de los mismos compañeros e incluso de preceptores y preceptoras, por llevar el pañuelo o por opinar de tal o cual manera acerca de la despenalización del aborto ", contó Paulina Serú, de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Mendoza, agrupación que este sábado organizó en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo un conversatorio destinado, principalmente, a estudiantes secundarios, y a la comunidad educativa en general.





El objetivo principal fue proponer un espacio de encuentro para reflexionar sobre este debate que se ha dado en el Congreso sobre la despenalización del aborto, además de la educación sexual integral que necesitan los adolescentes.





Pero el tema de las agresiones también estuvo en la agenda y se abordó. "El día del conversatorio llegó una chica que fue agredida cuando se bajó del micro, en el microcentro, a unas cuadras de la Facultad de Educación. Fue agredida por dos personas que las insultaron por llevar el pañuelo. Le tiraron la mochila y le rompieron el celular. Esta chica llegó al conversatorio, se quiso quedar y una vez finalizado la vinieron a buscar sus padres", manifestó Serú sobre este hecho puntual que se dio justo el día en el que se organizó este encuentro.





"El tema de las agresiones a aparecido como relato, y se da en la calles, en las salidas de las escuelas y en muchos ámbitos. Las agresiones cada vez son más reiteradas y más violentas", agregó Serú.





Benja, un adolescente que milita a favor de la despenalización del aborto, también contó su experiencia y dejó un mensaje: "Los que estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo encaramos lo más pacífica posible esta lucha y no estamos en contra de nadie".





" El hostigamiento ha sido permanente de parte de estas mujeres que son provida y que en Facebook hacen alarde de esta situación" "Las que me agredieron son mis vecinas. Una, hace tiempo que me venía gritando, diciéndome 'puta abortera'. Ha sido permanente" "Por usar el pañuelo verde en la calles también te apuran y te insultan. Cuando camino de noche ya no ando con el pañuelo. Es una situación fea" Alicia Maldonado (36)





"En la escuela he sufrido reiteradas agresiones verbales. También en el colectivo, que por ir con el pañuelo una señora que iba atrás nos decía cosas a mí y a mi amiga" Benja (15)







Una grave denuncia en Buenos Aires