Unos 48.000 turistas llegaron a Mendoza por el fin de semana largo

La ocupación hotelera presentó un notable crecimiento respecto al año 2017. La ocupación promedio ponderada de los alojamientos turísticos llegó en esta ocasión a su máximo histórico para un 1° de mayo, un 83%, sumado a los visitantes que se alojan en casa de parientes y/o amigos significa.





El Congreso de la Nación, el año pasado dictó una nueva Ley de feriados y días no laborables, que establece los feriados fijos y movibles, y le otorga al Ejecutivo nacional la potestad de disponer de tres días no laborables para que con 50 días de antelación al fin del año calendario se establezcan días no laborables puentes. Bien, este 1° de mayo es un feriado XL producto de la aplicación de esta normativa, que estableció a este lunes 30 de abril como día no laborable, y no habrá otro de cuatro días hasta Navidad.





Este fin de semana largo del día del trabajador tiene una ocupación promedio histórica de casi un 60% según el sistema de ocupación estadísticas del EMETUR, posicionándose en la mitad de la tabla de FDSL en cuanto a nivel de ocupación. El año pasado el 1° de mayo cayó en día lunes y produjo un fin de semana largo (3 días), cuya ocupación hotelera fue del 62%.





Los pronósticos del Observatorio de EMETUR arrojaban un alentador 65% de reservas, que finalmente fue superado para llegar al 83% de promedio ponderado de ocupación hotelera. El arribo de turistas espontáneos hizo crecer notablemente la demanda hotelera y la cantidad de turistas, ya que sumados los que se alojan en casa de parientes y/o amigos, elevó la cantidad de visitantes aproximadamente a unos 48.000 en total.





Gabriela Testa señaló: "Mendoza está instalada en la mente del consumidor turístico potencial, la permanente presencia publicitaria del destino en los mercados emisores a través de las campañas que realiza el Gobierno de Mendoza evidentemente está rindiendo sus frutos, pues Mendoza fue el destino más elegido del país junto a Cataratas del Iguazú y Salta y tuvo excelente performance en los dos feriados anteriores: Carnaval y Semana Santa. También contribuyen favorablemente este año la mayor conectividad aérea, las tarifas más competitivas de esta época del año, el buen pronóstico del clima en Mendoza, la completa agenda y el innegable cambio de comportamiento del turista – que toma su decisión de viaje cada vez más tardíamente, en muchos casos teniendo en cuenta los factores mencionados."





Este fin de semana, la grilla de actividades culturales y deportivas ha sido variada y federal. Se realizaron eventos vinculados al mes del malbec en el distintas zonas, simpáticos festejos por el Día del Animal, Fútbol, la Maratón Internacional de Mendoza y una interesante propuesta de astroturismo en Malargüe, entre otras actividades. Destacamos la propuesta de descuentos de la Municipalidad de Las Heras y la Cámara de Uspallata que invitaba a alojarse 4 días y pagar 3.





Todo el territorio mendocino recibió gran cantidad de turistas. En este sentido, la Zona Metropolitana fue la más demandada con un 85%, el Sur provincial 80%, Valle de Uco con el 75% y el Alta Montaña con un 62%. La estadía fue de 3,5 días, con un gasto medio diario de $1.300 por persona. Los principales visitantes llegaron desde Buenos Aires, Córdoba , Santa Fe, Litoral y provincias limítrofes. Desde el exterior, arribaron de Chile, Brasil y en menor medida del resto mundo.