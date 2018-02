"Una reina tiene que promover el turismo, invitar a los extranjeros a que nos visiten"

El apellido de la reina de Luján de Cuyo es, quizás, uno de los más comunes. Sin embargo, para los lujaninos no lo es. La representante de la Tierra del Malbec, Melina Pérez (21), es la nieta del pediatra que más niños ha atendido en el departamento, el doctor Andrés Pérez.



"Lo admiro mucho, es el pediatra de todo Luján, tiene 84 años y sigue trabajando, es mi ídolo; le mandaron una invitación especial a mi abuelo para la fiesta. Siempre ha trabajado muchas veces gratis, hasta el día de hoy atiende gente gratis y sigue estudiando. Sigue viviendo y atendiendo en el mismo lugar de siempre. Mi abuela le dijo que se retire en algún momento, pero la gente lo sigue llamando", dijo la soberana sobre su abuelo.



La joven estudia Derecho en la UNCuyo y este año arranca a cursar cuarto; también trabaja en la escuela secundaria Ricardo Videla en Luján. Allí, además de las clases regulares forma parte de la modalidad de docentes domiciliarios y va a la casa de los chicos que por distintas razones no pueden asistir a los establecimientos. "El año pasado tenía una chica embarazada con riesgo de aborto", contó sobre los casos que le han tocado en esta modalidad de la DGE. En la misma escuela, Melina también da clases de apoyo para los chicos que lo necesitan.



"Siempre quise ser reina, desde chiquita tenía el sueño. En 2014 salí Reina de la Juventud en los ranchos y ese mismo año hice las pasantías en una escribanía y todos me decían que me presentara para la Vendimia pero yo quería estar más preparada. Cuando me inscribí ahora le prometí a mi papá que no iba a dejar de lado la facultad", contó la joven lujanina.



Para Melina, la Vendimia no es un concurso de belleza sino que actualmente se busca mucho más. "La preparación es fundamental, por eso cuando tenía 18 años y me dijeron que me presentara dije que no, la facultad me abrió mucho la mente, aprendés de todo, aprendés en todo sentido", afirmó la soberana, que se define a sí misma como una "mujer muy comprometida y una mujer de palabra".



Para Melina, el rol de la reina debería ser el de " promover el turismo e invitar a los extranjeros a que visiten la provincia".



Edad: 21 años

Estudios: es profesora de inglés y trabaja en una escuela secundaria de Luján; además, da clases en el sistema domiciliario de la DGE. También estudia Derecho en la UNCuyo, y este año comienza a cursar cuarto año

Representó a Vistalba Situación sentimental: está de novia desde hace tres meses con Leonardo, que es martillero público y corredor inmobiliario

Ojos: verdes

Cabello: rubio

Familia: su mamá es Sandra (52), que es contadora; su papá es Orlando (55), que es petrolero; tiene dos hermanos, Cristian (29), que es licenciado en Seguridad e Higiene y trabaja en YPF, y Laura (28), que tiene un centro de estética