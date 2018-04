Una noche fantasmagórica en la Mansión Stoppel

La lujosa mansión Stoppel fue reabierta al público por la Secretaría de Cultura el 29 de marzo pasado. Fue un patronato de menores hasta la década del '70, cuando quedó cerrada y se fue arruinando hasta la actual reparación.



César Irusta es uno de los guardias de seguridad que custodia la emblemática mansión. Su turno es durante las noches y asegura que debe convivir con Luisito, o "Luigi", como él lo llama".



"Siempre le dejo agua y caramelos", asegura César y dice que lo hace "para conversar con él en la noche o para que se deje de molestar, porque por ahí se zafa y golpea las puertas, silba, grita".



César está allí desde hace cuatro meses y cuenta que, al principio, cuando la casona estaba en plena obra, no se animaba ni a subir las escaleras.



Incluso una vez creyó que había entrado alguien luego de escuchar pasos en la escalera, pero cuando revisó no había nadie.



Desde luego, para la ciencia los fantasmas no existen y los entiende como un fenómeno relacionado con la sugestión de las personas, aunque, por otro lado, quienes viven este tipo de hechos extraños mantendrán su convicción de que estas presencias son reales.