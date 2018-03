Un solo corazón: Mafalda y Quino en la Arístides

Las ciudades de San Telmo en Buenos Aires y de Oviedo en España ya cuentan con esculturas a la famosa historieta de Quino. En la capital de Argentina la misma se inauguró en agosto de 2009, mientras en el pueblo español fue en octubre del 2014. Ahora es el turno de la tierra natal del artista y maestro Joaquín Salvador Lavado.

El mismo escultor, Pablo Irrgang, fue el que realizó estos trabajos en las tres ciudades y se mostró muy emocionado de mostrar su nuevo trabajo.

Mafalda es uno de los personajes de historietas más famosos a lo largo y ancho del mundo. Quizás al decir la palabra Mendoza, además de relacionarla con el vino, hay que hacerse la imagen del gran Quino. Las aventuras de la niña que ama a los Beatles y odia la sopa ya fueron traducidas a 27 idiomas.

En el acto que se realizó hubo una gran presencia política, entre las que se destacó el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez. Micrófono en mano y con una marcada emoción comenzó a decir unas palabras y a agradecerle al maestro su presencia.

"Quiero agradecerte Quino en nombre de todos los vecinos de la Ciudad de Mendoza. Quiero agradecerle a todos los que han ayudado para que esto se haga realidad y agradecer a Pablo (Irrgang), quien ha realizado esta fantástica obra. Va a ser el lugar donde mendocinos y turistas se sacaran la foto obligada. Estoy conmovido porque sé la trascendencia que va a tener esto", expresó Suárez frente a los micrófonos montados en la intersección de Arístides y Huarpes.

Con una enorme amabilidad y el humor que lo caracteriza, Joaquín Lavado aseguró estar muy emocionado de poder vivir esto. "Esperemos que no sea la última vez que me hacen un reconocimiento así. La verdad que me pone muy contento y estoy muy emocionado", contó Quino en su diálogo con