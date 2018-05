Un proyecto para crear 4 parques solares está trabado en el Senado

Para poder llevar adelante los proyectos oficiales de parques de energía solar, el Gobierno de la provincia necesita la sanción definitiva de un proyecto de ley que los habilite para ofrecer una garantía de 150 millones de dólares. El proyecto denominado "De energía distribuida" quedó trabado a medio camino en la Casa de las Leyes, porque en el Senado el bloque del PJ ortodoxo considera que lo que Cornejo pide es más endeudamiento. "No se lo vamos a dar, porque ya le dimos endeudamiento suficiente. Menos en dólares, con las fluctuaciones que ha tenido en las últimas semanas", dicen.





El punto es que, según afirmó el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, técnicamente no se trata de endeudamiento. "Para que hubiera que ejecutar la garantía, tendría que caerse todo el sistema interconectado nacional. En otras palabras: debería eclosionar toda la electricidad de la Argentina", sostuvo. Sin embargo, el argumento no convence a la primera minoría opositora en la Cámara Alta. En ese tira y afloja, lo que peligra es la construcción de los parques solares, porque los de energía eólica y los pequeños aprovechamientos hídricos se realizarán igual. Los primeros, porque ya tienen aval de capitales privados, y los segundos, porque son de resolución sencilla dentro de la estructura estatal.





Los argumentos oficiales

Kerchner aseguró que aunque el Senado no le diera el visto bueno al proyecto, se hará de todas formas.

"Vamos a buscar alternativas si el Senado no da el aval. Lo que estamos pidiendo es que no se nos bloquee la posibilidad de generar energías limpias y renovables por el bien del ambiente y no nos vamos a quedar quietos, aunque lo óptimo sería que la Legislatura lo apruebe". Lo que dejó claro el ministro es que si no obtienen la sanción definitiva de la ley, no será el fin de los proyectos.





Para Kerchner, el tema de la garantía "es simplemente un trámite, porque nunca se va a usar". Por último agregó: "Cuando se construya Portezuelo del Viento se van a dejar de emitir 306.000 toneladas de dióxido de carbono. Lo que viene en materia energética es realmente bueno".





Por qué el PJ no quiere

Según manifestó la presidenta del bloque del PJ en el Senado, Patricia Fadel, el peronismo no va a aprobar este proyecto si no se quita el artículo 21, que es el que solicita al Poder Legislativo la aprobación de una garantía por 150 millones de dólares, para la construcción de los parques solares.





Esto, porque cuando los proyectos se presentaron –en el plan Renovar 1–, una firma canadiense iba a ser la socia capitalista. Sin embargo, se retiró porque las condiciones cambiaron con el Renovar 2, en donde los proyectos finalmente ganaron. La construcción se puede realizar de todas maneras pero se necesita una garantía por ese capital. El PJ ortodoxo en la Cámara Alta asegura que se trata de la aprobación de nuevo endeudamiento, y que si Diputados se lo dejó pasar, ellos no harán lo mismo. El punto es que si bien técnicamente no se trata de pedido de deuda, igualmente necesita los dos tercios para ser aprobado –32 de los 48 votos– y por ahora el oficialismo no los tiene.





Vender energía al sistema

Otro aspecto fundamental de la iniciativa es que le permitiría a la gente que produce energía en su casa, o en su microemprendimiento, a través de la utilización de paneles solares, no sólo autoabastecerse sino vender energía al sistema. Es decir que si lo que produce alcanza a cubrir lo que consume el usuario –individual o industria– y le queda, podrá acordar con la compañía eléctrica venderle ese sobrante. En otras palabras: tendrá saldo a su favor. Si el proyecto se estanca en el Senado, este aspecto tampoco tendrá resolución.