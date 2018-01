Un muerto, choques y calles intransitables: lo que dejó la tormenta en el Gran Mendoza

Un hombre fallecido en Maipú, un choque múltiple en el Acceso Sur, más de 100 árboles caídos y calles completamente anegadas por el agua fue el saldo preliminar de la tormenta que se abatió este lunes en el Gran Mendoza.



En Gutiérrez, Maipú, y en medio de la lluvia, un ciclista que circulaba por el carril Maza murió atropellado por un Fiat Uno. No trascendió las causas del siniestro ni las identidades de los involucrados, aunque el hombre fallecido es mayor de edad.



También durante la tormenta, en el Acceso Sur debajo del puente de calle Lamadrid, en Guaymallén, se produjo un choque en cadena cuando un Peugeot que había detenido su marcha para guarecerse de la lluvia, intentó retomar la vía sin tomar la debida precaución.



Un Renault que circulaba en el Acceso impactó al Peugeot, que chocó a tres motos. El imprudente conductor sufrió fracturas de tibia y peroné, mientras que los demás protagonistas del incidente tuvieron que ser asistidos por presentar politraumatismos leves.



Desastre en las calles



El fenómeno metereológico también causó trastornos en las calles, con árboles derribados, arterias completamente anegadas y cortes de luz en zonas de Dorrego y en las inmediaciones del Hospital Español, en Godoy Cruz.



En el Centro cayó granizo, pero éste no fue de magnitud.



Según un informe de Defensa Civil, en el Gran Mendoza hubo más de 150 árboles caídos (muchos de ellos sobre autos), más de 20 viviendas inundadas y cerca de 50 cables cortados.



También llovió en San Rafael y Malargue aunque no se registraron hasta el momento mayores incidentes.



La previsión del tiempo indica que para este martes las tormentas continuarán.