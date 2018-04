Un crítico Cornejo dijo que desdoblaría las elecciones

Si quedaban dudas acerca del paulatino distanciamiento del gobierno de Alfredo Cornejo con el del presidente Mauricio Macri, este fin de semana quedaron despejadas, después de que el gobernador de Mendoza diera una entrevista a Diario de Cuyo, de San Juan. En esa nota, no sólo habló de desdoblar las elecciones del 2019 sino que, dijo, hacerlo sería sinónimo de buena institucionalidad.





Diario UNO consultó a fuentes cercanas a Cornejo, que confirmaron que es una posibilidad que se está evaluando seriamente, aunque todavía la decisión no está tomada.





Las personas cercanas al gobernador asumen que antes de que esto ocurra habrá consultas a los intendentes, para sondear la realidad de cada municipio, pero además tendrá que planificar cómo enfrentar el costo económico que exige el desdoblamiento.





Críticas con propuestas

La idea de Cornejo es la de, según comentaron sus allegados, ir realizando críticas hacia las decisiones que, a su criterio, el Gobierno nacional toma en forma errónea. La particularidad de esas críticas es que no serán al estilo Lilita Carrió, de acusar y no proponer. Las críticas de Cornejo pretenden ser edificantes: recalcar los errores, pero llevar propuestas.





Sin embargo, dejó entrever que no concuerda con el estilo poco federal de Macri para las decisiones, que primero toma y después consulta cómo se podría haber hecho mejor.





"Sabemos que el sinceramiento de las tarifas fue una decisión tendiente a achicar el déficit del sector público. Aumento tarifario aplica una parte sobre la reducción del déficit del sector público, que al dejar de subsidiar recibe un alivio en la presión fiscal y otro componente corresponde al reconocimiento de atraso tarifario a las distribuidoras. Sin embargo, nosotros sugerimos que había que hacerlo más gradual. Macri respondió consultando sobre qué otras cosas se podían hacer para achicar el déficit del sector público. Claro, pero ahora no se nos pueden pedir propuestas porque tampoco se nos consultó cuando se tomaron ciertas decisiones, como las de eliminar las retenciones en la minería y a los granos". Y agregó: "Hay inmensos bolsones de improductividad en los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, en los que se podría achicar el gasto público".





Otra de las grandes críticas que realizó Cornejo fue a la falta de lugares relevantes para el radicalismo en el armado político de Cambiemos. El gobernador, como presidente de la UCR a nivel nacional, quiere más presencia radical en la distribución del poder dentro del frente de cara al 2019, y eso es lo que reclamará.





Tampoco se privó de remarcar los errores que, a su criterio, comete el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el principal vocero del aumento de las tarifas, que sin embargo sigue teniendo su dinero en el exterior porque no le tiene confianza a la economía nacional.





También subrayó que la lucha contra la inflación no está dando los resultados esperados, aunque dijo que el gobierno de Cambiemos está tomando las decisiones económicas correctas. "Pero no todos los ciudadanos de clase media y clase media baja sienten que esas mejoras están afectando para bien su propia vida".





Desdoblamiento

Sobre la posibilidad de desdoblar el calendario electoral 2019, Cornejo fue más que claro. "Si la norma dice que se pueden hacer las elecciones en forma separada del Gobierno nacional, yo no veo nada malo en que alguna provincia quiera hacerlo", aseguró.





"Las elecciones municipales deberían ser separadas de las provinciales y las provinciales separadas de las nacionales, porque son distintas problemáticas, y por esto deberían ser distintas agendas. Lo lógico para el ciudadano, para uno que tenga buena información a la hora de tomar una decisión sobre a quién apoyar, es desdoblar".





Y agregó una frase por demás esclarecedora acerca de sus intenciones políticas a futuro. "No sólo no descarto el desdoblamiento para Mendoza , sino que es de buena institucionalidad hacerlo".





"Lo importante de esto es que los dirigentes estén sujetos a reglas, y no que se cambien tres meses antes de las elecciones, acomodar la ley a conveniencia del oficialismo", remató.





Imágenes en sube y baja

Nadie ha visto resultados concretos, pero dicen que las encuestas existen y son para consultar qué porcentaje de imagen positiva tiene Cornejo y cuánto tiene Macri. Huelga decir que al gobernador los números le cierran más que al Presidente. Y este sería uno de los motivos por los cuales al gobernador lo tienta la idea de desdoblar.





Con respecto a su futuro político, dijo que no lo seduce la posibilidad de integrar una fórmula nacional y que no le interesa ser vicepresidente. "Es algo que han dicho los medios, pero que no se ha debatido en el partido. Lo que sí haré es reclamar más protagonismo para la UCR en los cargos", manifestó el gobernador.