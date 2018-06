Uber: legisladores con opiniones divididas por el proyecto de ley

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura el proyecto de ley de movilidad, que regula los sistemas de transporte público de pasajeros. Uno de los puntos de la iniciativa que levantó polvareda es que propone regular el traslado a través de plataformas electrónicas como, por ejemplo, la conocida aplicación Uber. Entre los legisladores, que son quienes en definitiva deberán aprobar o rechazar la norma, hay opiniones divididas con respecto a la posibilidad de abrir el mercado a esas nuevas tecnologías.





El diputado Marcos Niven (PD) dijo que está de acuerdo con que se reglamenten las plataformas electrónicas porque en situaciones de problemas económicos como la actual son una forma de salida laboral. "Se conecta al usuario con los socios del sistema y no es lo mismo que un taxi o un remís", comentó.





Para Jorge Tanús (PJ) la polémica alrededor de Uber distrae de lo que considera que son temas graves en esa ley y genera conflictos entre los mendocinos que ejercen una actividad habitual como los taxistas y quienes vayan a prestar un servicio y que pueden necesitar el trabajo.





"El Gobierno no incluye la concesión del servicio de transporte y el subsidio de este sistema a los empresarios. Esperemos que se incorporen estos aspectos, tenemos que saber a quiénes vamos a subsidiar. Lo de Uber es para enfrentar a los mendocinos", opinó.





Jorge López (Cambiemos) dijo que esperaban, después de la Ley de Tránsito y del Ente de Transporte Mendoza, el arribo de una norma que actualizara a la 6.082 de Tránsito y Transporte, sancionada el 28 de octubre de 1993. "Como todos los proyectos que modifican el status quo, va a generar rispideces porque cambia el marco regulatorio de transporte y se hace teniendo en cuenta las novedades y la modernización del tema del transporte; sabemos que se legisla para 20/30 años y esperamos que sea una norma de calidad", afirmó el legislador oficialista.





Mario Vadillo, referente en la Cámara Baja del Partido Intransigente, aseguró que están a favor de que se regulen los sistemas como Uber pero que el tema "lo están metiendo como una nube de humo". "Lo más complicado es lo que están haciendo con los taxis, la irregularidad que hay en el servicio es porque hay dos o tres dueños que manejan todo y con la figura del mandatario están blanqueando la situación para ese pequeño grupo que tiene el negocio, es un sistema de concentración económica", comentó.





"Existe un monopolio de los taxis y operan en la mayor franja comercial, en el centro, en el horario pico, pero no en Luján o las salidas de los boliches; me parece que hay que construir este tema de las plataformas electrónicas, para el turismo, para los chicos que salen a la noche, hay que hacerlo; hemos luchado por eso pero creemos que es mejor dárselo a una empresa mendocina", opinó.





El diputado del PRO Pablo Priore dijo que si la medida sirve para desalentar y combatir a los remises truchos, está de acuerdo. "Hoy se calcula que en la provincia funciona casi la misma cantidad de remises truchos que de oficiales. Los truchos no tienen carnet profesional, no están registrados, no tienen seguro y no sabemos quiénes son los choferes. Si se va a lograr desalentar o controlar que no existan más los truchos, si se les va a exigir lo mismo que a los taxis, me parece bien. El problema sería que fueran una competencia desleal pero si está regulado como los otros, si van a tributar, no va a haber competencia desleal. Si todo es para que no existan más los truchos, estoy favor", enfatizó.





Lautaro Jiménez, senador del FIT, afirmó que el mayor cuestionamiento que se hace a Uber es por la cuestión impositiva pero que desde su punto de vista lo más importante son los derechos laborales que se evaden. "Sería trabajo en negro, sin regulación, es un problema que apunta a la flexibilización laboral. Lo único que hace el Gobierno es intermediar para hacerse de una ganancia", aseguró el legislador. Jiménez también criticó el artículo del proyecto en el que se garantiza la rentabilidad a las empresas de micros . "Lo que se puede comparar con esto son las Lebac, en cuanto a rentabilidad asegurada, es escandaloso", sostuvo.





El proyecto ingresó a Diputados y deberá seguir su camino legislativo hasta que llegue a ser tratado en el recinto. Dado que toca diversos temas en los que hay, por ejemplo, cuestiones presupuestarias, como un fondo compensador, es probable que se debata primero en un plenario de comisiones para ser discutido en todos sus aspectos.





transporte-publico-2.jpg transporte-publico-3.jpg