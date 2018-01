Trigo volvió a faltar, mandó una nota y sigue el escándalo

El Concejo Deliberante de Santa Rosa quedó a un paso de formarle una causa administrativa a la intendenta Norma Trigo, después de que no acudiera a la cuarta citación (tampoco lo hizo a las anteriores) para que responda sobre la muerte de la niña Leonela Rodríguez, en una plaza de ese departamento del Este de Mendoza . En cambio Trigo pidió una sesión especial para que la comisión investigadora avance sólo por detrás de lo que vaya resolviendo la Fiscalía.





Parece que ha quedado claro para todos: por más que citen a Trigo cien veces, la intendenta no irá al Concejo Deliberante, al menos no para dar explicaciones por la muerte ocurrida el 26 de noviembre en la plaza del distrito de 12 de Octubre.





Entonces, ya no habrá otra citación y la formación de causa como primer paso para una posible suspensión por 15 días de la jefa comunal, es un hecho.





A la convocatoria del jueves no fue Trigo y tampoco dos funcionarios suyos que también habían sido convocados.





A su ausencia la intendenta sumó otra acción poco frecuente: envió una nota, firmada por ella y por su secretario de Gobierno, Marcos Nuarte, pidiendo que se convoque a una sesión especial y que el cuerpo resuelva que la comisión que la investiga espere que la Fiscalía de Instrucción resuelva el expediente penal por homicidio culposo.





"La nota fue sorpresiva, sin ningún sustento legal y es una absoluta falta de respeto hacia el cuerpo", dijo el edil Antonio Ponce (PD), que preside la comisión investigadora. "Yo no le digo al fiscal lo que tiene que hacer y él no me lo pude decir a mí. La fiscalía investiga lo penal, nosotros las responsabilidades políticas. Lo que hizo la intendenta mandando esta nota es una falta de respeto hacia el Concejo y, especialmente, hacia la familia de la niña fallecida", subrayó.





La sesión en la que se dio ingreso a la nota de Trigo quedó abierta y en un cuarto intermedio amplio e indefinido, pero Ponce aclaró que "vamos a volver a comisión investigadora y vamos a confeccionar un acta formándole causa a la intendenta y que deba venir con sus abogados a rendir cuentas". Y acotó que "no era nuestra intención, pero parece que nos quiere obligar a suspenderla por desacato y por incumplimiento de deberes, entre otras cosas".





Contradictorio

Algunas actitudes que ha adoptado el Ejecutivo municipal en este caso se han contrapuesto y han dejado en evidencia algunas contradicciones.





Por ejemplo, Trigo primero desconoció la legitimidad de la comisión investigadora y luego -ayer- pidió que esta misma comisión funcione, pero lo haga por detrás de lo que resuelva la Fiscalía.





Además se ha sostenido que no hubo responsabilidad en el accidente fatal de la niña, pero se ha suspendido sin goce de haberes a empleados y funcionarios y se removió del cargo al delegado municipal del distrito donde ocurrió la desgracia.





Presión de Mendoza

En off todos lo aceptan. En on, sólo algunos. Es un hecho que el Gobierno de Mendoza, a través de la secretaría de Gobernación, ha mantenido insistentes contactos con los concejales, pidiendo oxígeno para Trigo.





"Sí, me llamó el secretario de Cornejo y nos pidió calma y cosas como esas. Yo sólo le contesté que le pidan a Trigo que se presente, que venga a hablar. No nos interesa atacarla, queremos que dé respuestas, nada más", dijo el edil Antonio Ponce.





La semana que viene será clave. Allí comenzará a resolverse todo.