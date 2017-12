Trigo no se presentó a dar explicaciones en el Concejo

La intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo, no concurrió ayer al Concejo Deliberante, adonde había sido citada para que dé explicaciones sobre las responsabilidades que le pueden caber a la Comuna y sus funcionarios por la muerte de Leonela Rodríguez, la niña de 2 años que murió por electrocución en una plaza del departamento. En cambio Trigo envió una nota poniendo en dudas la legalidad de la comisión investigadora que la llamó al recinto.



El Concejo ya había citado a Trigo días atrás y esta no había concurrido, y sin dar explicaciones. Ahora la había citado una comisión investigadora, presidida por el demócrata Antonio Ponce, para que de respuestas sobre lo ocurrido en la plaza del distrito 12 de Octubre el 26 de noviembre pasado.



El miércoles la intendenta presentó un recurso de revocatoria, poniendo en dudas la legitimidad de tal comisión. Ayer, sosteniendo que esas dudas no habían sido despejadas por el propio Concejo y para "no convalidar" las actuaciones de esa comisión, se excusó de asistir, aunque aseguró estar "plenamente a disposición" del Cuerpo.



La ausencia de Trigo generó una fuerte crítica de los concejales, especialmente del mentado Ponce.

"No se hacen cargo, están entorpeciendo la investigación", dijo el ex intendente, y calificó de "payasada" la excusa de Trigo, al tiempo que adelantó que denunciarán penalmente a Trigo y quienes sean responsables en el gabinete, por entorpecer la investigación del caso Leonela.



Ponce criticó especialmente la conferencia de prensa que dio la intendenta la semana pasada, cuando relativizó la posibilidad que la niña hubiera sufrido una descarga eléctrica. "No sé por qué no esperó que estuviera el resultado de la necropsia. Fue una vergüenza", dijo.



"Es increíble la soberbia que siguen teniendo (Trigo y su gabinete) y las mentiras que siguen sosteniendo. Esperemos que la intendenta venga la próxima vez y que no haya que hacerla venir con la fuerza publica", indicó.



Además, Ponce sostuvo que en mayo pasado el Concejo elaboró una ordenanza en donde se pedía un informe completo de las plazas del departamento y el inmediato mejoramiento de las mismas. "Sin luces, con bancos rotos y problemas eléctricos, se había dispuesto por ordenanza la reparación de las plazas y el Ejecutivo no hizo nada. Eso es incumplimiento de los deberes de funcionario público", aseguró.



El Concejo ya adelantó que insistirá con la concurrencia de Trigo y que, más allá de que concurra o no, avanzará con la investigación, tratando de determinar si hubo responsabilidades de Trigo y sus funcionarios.