Tres grandes obras viales se ejecutarán al mismo tiempo

Desde el ingreso a Lavalle viniendo por ruta 40, tomando Costanera desde Rotonda del Avión y siguiendo por Rodríguez Peña, una vez que se cruza por debajo del Acceso Sur, se puede ir directo hasta la ruta 7. Todo ese trayecto de casi 40 kilómetros presenta una particularidad y es que, por tres proyectos diferentes, dentro de no más de dos meses entrará en obra de principio a fin.

Serán trascendentales y así lo consideran en el Gobierno provincial. Por distintos motivos, todas comenzarán prácticamente a la par.



La primera en ponerse en marcha fue la Costanera, en el tramo que va desde calle Brasil hasta la conexión con el Acceso Sur, pero siguiendo por Rodríguez Peña hasta la unión con la ruta 7. La segunda en iniciar será el otro tramo de Costanera, desde Brasil hacia el oeste, culminando en la Rotonda del Avión.



El gobernador Alfredo Cornejo declaró, en la inauguración del túnel que une Cacheuta y Potrerillos, que esa obra "tiene inicio inminente, pero había que esperar a que pasara la asamblea del BID porque el tránsito iba a ser tremendo".



La tercera y última obra fue anunciada también por Cornejo pero a través de Twitter (ver aparte), donde informó que junto al presidente, Mauricio Macri, se firmó el contrato y que en dos meses debería estar comenzando.



Como todas las obras requerirán un largo tiempo de trabajo (8 meses para la primera, 15 meses para la segunda, y 24 meses para la tercera) por más que comiencen en momentos diferentes, no habrá posibilidades de que no se ejecuten al mismo tiempo.



Cada una en detalle

La más importante, por lo menos para el Gobierno provincial, es la obra de Costanera en el tramo que une desde la Rotonda del Avión hasta la calle Brasil. Ese sector vincula a cuatro departamentos: Godoy Cruz, Capital, Guaymallén y Las Heras pero, indirectamente, también tendrá injerencia para Luján de Cuyo y Maipú.



Esa obra, de $33 millones, será financiada por el BID, y la intención es iniciarla ni bien culmine la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, en estos próximos días.



Allí se harán obras de mejora en la calzada, construirán dos nuevos puentes y ampliarán de otros, construirán dársenas de giro y ciclovías independientes de la calzada, colocarán 85 semáforos inteligentes con onda verde a los 60 kilómetros por hora, nueva iluminación para áreas vehiculares y peatonales, carteles indicadores con tecnología LED, nuevas rampas para personas con movilidad reducida, y nuevas barandas de protección en torno al canal Cacique Guaymallén.



La segunda en importancia, sobre todo por la vinculación con San Juan, es la ruta 40, que justamente llega hasta el límite con la provincia vecina.



Sin embargo, el tramo que se licitó, adjudicó y por el cual se firmó hace pocos días el contrato, va desde la salida del aeropuerto hasta la conexión con la ruta 34, es decir, hasta Villa Tulumaya. De todas formas, está previsto que esa obra se continúe con doble vía hasta San Juan, pero será parte de otra licitación.



En total son 18 kilómetros y el plazo de obra es de dos años, ya que se prevé la construcción de una autopista doble vía, con dos calzadas por cada lado, pero también con intercambiadores y calles colectoras pavimentadas o enripiadas, dependiendo del tráfico que tenga cada zona.



El monto de inversión para esta obra es de $1.400 millones.



La tercera obra es la que ya comenzó es la que va de calle Brasil hasta ruta 7, pero donde los trabajos principales se enfocan desde Brasil hasta el comienzo de Rodríguez Peña. Allí serán reparadas las losas en mal estado, y además se modificarán los guardarrail que serán remplazados por new jersey, un elemento premoldeado de hormigón.



A partir de la ruta 40, que empieza Rodríguez Peña, se hará foco en la demarcación vial pintando el quinto carril (el central), las sendas peatonales y todos los elementos que tengan que ver con la seguridad.



Además, se remplazarán los guardarrail en forma de diamante de las esquinas por otros premoldeados y curvados y se mejorará la iluminación existente.