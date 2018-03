Tras 19 años de espera inauguran el túnel de la ruta 82

Después de 19 años de promesas incumplidas, de marchas y contramarchas, anuncios fallidos e inversiones malogradas, finalmente hoy se inaugurará el túnel que unirá Cacheuta con Potrerillos. La oportunidad de la inauguración estuvo calibrada: como la obra se hizo con un crédito del BID a través del programa Mendoza Tecnológica, del cual la Provincia se hizo cargo del 45%, era pertinente inaugurarla ahora, aprovechando que el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, estaba en la provincia. Él acompañará al gobernador Alfredo Cornejo en el corte de cinta, a las 11.



La obra se ideó hace 19 años, lapso en que ambas localidades turísticas estuvieron separadas, pero fue licitada por el ex gobernador Julio Cobos en el 2006, y utilizada políticamente como caballito de batalla de los tres mandatarios que lo sucedieron. Hoy se concluyó en 2.200 metros de conexión vial, que incluyen nuevos caracoles en Cacheuta y 420 metros lineales de túnel, que le darán continuidad a la Ruta Provincial 82. En ello se invirtió $400 millones.



El nuevo tramo incluirá retornos, por lo que quienes paseen por la zona tendrán la chance de no ingresar al túnel y regresar por el mismo camino.



En principio se iba a inaugurar el mes pasado, pero un problema de suministro de asfalto retraso el final de obra.



El peaje irá desde $24 a $121

Por ese tramo de la zona de Cacheuta se calcula que transitarán diariamente entre 2.000 y 3.000 vehículos, según las estimaciones de Vialidad provincial.



De acuerdo con los cálculos gubernamentales, esos automovilistas "en unos 45 días empezarían a pagar peaje. El monto no está definido aún, pero el máximo, que quedó establecido en el Presupuesto 2018, podría ser igual al valor de 5 litros de nafta súper", confiaron escuetamente desde Hacienda. La idea es que no se comience a cobrar peaje desde hoy para someter el sistema a un período de prueba.



Con el valor actual de un litro de ese combustible en $24,39, el máximo a cobrar sería de $121,95.

Sin embargo, ayer el subsecretario de Infraestructura Daniel Chicahuala adelantó lo que ya se dejó plasmado en la cartelería a inaugurar: "En los carteles quedó fijado el valor de un litro de nafta para los autos ($24,39), de dos litros para las camionetas ($48,78) y de tres litros ($73,17) para los micros turísticos, ya que no se permitirá el tránsito de camiones ni de carga pesada, porque la intención es que sea de un alto flujo de tránsito", apuntó el funcionario.



Hay que tener en cuenta que el sistema prevé que esos valores se duplicarían en los horarios de 10 a 14 para quienes vayan de este a oeste, y de 17 a 20 para quienes regresen de la montaña.



El sistema de cobro del peaje se hará por telepeaje, es decir, no habrá casillas, sino que una cámara registrará la patente de los vehículos que pasen por el túnel y luego será la Administración Tributaria Mendoza (ATM) quien defina cómo envía esos costos al titular de la patente. Podrían anexarse al valor de la patente.



"El sistema es muy bueno porque establece listas blancas con los registros de patentes de los vehículos a los que se les cobrará el peaje, y otra diferenciada para las excepciones; allí estarían las patentes de policía, bomberos, ambulancias y también de los lugareños, quienes tendrían una tarifa diferencial", amplió Chicahuala.