Todos los monotributistas deberán recibir débito

Profesionales de la salud, comerciantes, plomeros, taxistas y todos los que estén relacionados con el comercio en categoría monotributista deberán disponer desde el 1 de abril con un posnet para recibir tarjetas de débito.



La exigencia surge de la resolución Nº3.997 dictada por la AFIP, mediante la cual se estableció un cronograma para que los contribuyentes cumplan progresivamente con su obligación de permitir que sus clientes paguen por sus servicios utilizando tarjeta de débito.



El monotributo es una categoría que permite una forma de pagar impuestos simplificada y de bajo costo para favorecer a los trabajadores independientes.



La norma se implementó de manera gradual y desde el 1 de abril se suman las categorías desde la F hasta la K, para terminar el cronograma para adecuarse a la resolución que obliga a brindar al consumidor el pago con débito.



"A partir del 1 de abril todo el mundo deberá tener posnet, ya sea como responsable inscripto o como monotributista. El que solo recibe efectivo está cometiendo una infracción", explicó a UNO Bartolomé Silva, asesor de AFIP regional.



Para que todos se pongan en tono con la resolución, se estima que harán una campaña de información en los medios. "También hay aplicaciones para celulares que se pueden bajar y a través de notificaciones avisa las novedades y las fechas de monotributo, por ejemplo", comentó el referente que añadió que esas apps se pueden bajar fácilmente desde playstore y se llaman monotributo; AFIP móvil, para el responsable inscripto, y el otro facturador móvil.



Hay tres herramientas por las que pueden optar quienes deben ofrecer débito a los usuarios. El posnet, el aparato más utilizado, que funciona con tarjetas de débito y crédito; la Post que es una especie de accesorio que se coloca en el celular para que se pase la tarjeta, y MercadoPago que funciona con internet.



Una recorrida por diferentes negocio fuera del circuito comercial del Gran Mendoza, como mercaditos, verdulerías y carnicerías, mostró que no todos ofrecen la forma de pago con débito. Muchos aducen estar esperando que les llegue el aparatito (posnet) y otros que "recién se instalan en el lugar y que no saben si se quedarán mucho tiempo".



También hay otros que utilizan la tarjeta MercadoPago, que se utiliza para la compra con débito. "No tengo problema con este sistema, ya que en 15 días te reintegra el dinero y sino otra opción es acumular dinero para comprar en internet", explicó Leandro Rodríguez, dueño de una veterinaria de Las Heras.



Las multas por falta de posnet inician en $150, aunque siempre se hacen teniendo en cuenta otras infracciones como la no entrega de factura o ticket, por ejemplo.