Antonio Sánchez Rey (76) es juez de la Quinta Cámara del Trabajo desde hace 18 años y cobra uno de los mejores sueldos del Poder Judicial. En su despacho recibe a Diario UNO y revela dos convicciones, inesperadas entre los de su corporación: "Todos los jueces deberían pagar el Impuesto a las Ganancias . Y le digo más: yo pago la OSEP desd hace varios años, como $5.000 por mes, pero no utilizo sus servicios porque sigo con DAMSU".





Profesor del ciclo secundario durante 30 años –ejerció en el emblemático Nacional Agustín Álvarez–, Sánchez Rey habla en horas difíciles. Posteriores a que el gobernador Cornejo dijera que hay "jueces millonarios", y a que UNO difundiera públicamente su ingreso como magistrado, superior a los $200.000. "Estoy seguro de que la función del juez no está representada únicamente por el sueldo: a mí me pagan lo que corresponde, según los mecanismos establecidos, después de una lucha a la que adherí y en la que tuve bastante participación en los años 2001 y 2002. Comenzamos en la gobernación de (Roberto) Iglesias, seguimos con la de (Julio) Cobos y terminamos en la de (Celso) Jaque, cuando los sueldos de los jueces provinciales se engancharon a la media nacional".





En el cuarto piso del edificio judicial de San Martín 322 de Mendoza capital, la puerta del privado de Sánchez Rey está abierta de par en par, como la de acceso a la Secretaría y a los despachos de sus colegas de tribunal: Viviana Gil y el conjuez Jorge Consolini.





Sánchez Rey fue el primer juez en acceder a su cargo por concurso: "A mí nadie me puso con el dedo", señala. Apoya una mano sobre una pila de expedientes y dice: "En la feria de invierno tengo previsto terminar todas estas sentencias". Asegura que trabaja a la mañana y también a la tarde. "Soy un adicto al trabajo. Me gustan la constancia y el cumplimiento. Con revisar mi legajo personal verán que tengo licencias aunque esporádicas. Tengo días compensatorios a mi favor pero no los reclamo porque vengo a trabajar".





"Para acceder a la jubilación la clase política debería acreditar los mismos 30 años de aportes que acreditan los demás", pide con inconfundible acento cordobés.–Yo no puedo hablar de mis colegas y tampoco estoy en la corporación de la Asociación de Magistrados. Con el sueldo que nos pagan no podemos hacernos millonarios. Con mis ingresos como juez, le digo que no adquirí nada. Pueden revisar mis bienes. Siendo juez no soy rico. Sé que a mucha gente le choca que se paguen esos sueldos. Lo entiendo.–Me hago esa pregunta cada vez que llego a mi despacho y que salgo a la siesta y a la noche, de regreso a casa, porque llego y vuelvo caminando, no vengo en auto, vivo cerca de acá. Y me respondo que sigo porque estoy en perfectas condiciones para hacer mi trabajo. Sí tengo claro que un juez que tenga un ACV o algún problema médico grave no debería seguir.–Tengo una fuerte decepción. He vivido distintas instancias políticas, sociales y económicas, pero el sistema judicial ha empeorado. En la parte edilicia, por ejemplo: este edificio es un agujero. Lo conozco desde que era de EMSE (la ex empresa de energía), en mis épocas de abogado particular. En este piso, por ejemplo, había living donde podían sentarse hasta siete personas como bacanes. Una amplitud espectacular. Había líneas de calefacción y refrigeración espectaculares, pero ahora recién están instalando equipos a modo de remiendo. El estado del edificio es calamitoso. Acá no se han tomado los recaudos como allá (en el Palacio Judicial) como, por ejemplo, un ascensor para jueces por razones de seguridad no de discriminación, aclaro. Como juez uno toma decisiones que pueden causar disconformismo y mire si alguien viene con un cuchillo o le pega un tiro a tal o cual magistrado. Ni siquiera digo un ascensor nuevo, sino que uno de los tres habilitados sea para jueces.–(El domingo 1 de julio) tenía una comida en familia pero antes debí decirles, miren, no quiero que se enteren por otro lado: en el UNO salió una nota y tengo la obligación moral de decirles que tengo uno de los mejores sueldos del Poder Judicial. No salí porque sea meritorio ni porque haya ganado el Nobel –ironizó.–Con mis hijos, mis nietos y mis consuegros. Pero nadie dijo nada. Me anticipé al decírselo para que comiéramos tranquilos, y por si alguien no lo había leído y por si alguien no se animaba a sacar el tema.