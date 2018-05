Todos por Azul: una nena mendocina necesita 200 mil dólares para un tratamiento médico

Azul Martínez es una niña de 13 años que nació en La Colonia, Junín, pero hace algunos años reside en Las Vegas con su familia hacia donde partieron buscando un futuro mejor.



Según narraron sus tíos a El Siete , Azul fue diagnosticada hace un mes con el Síndrome de Mielodisplásico, por esta enfermedad sufre alteraciones que pueden ocurrir cuando las células productoras de sangre en la médula ósea se convierten en células anormales. Esto provoca que bajen los recuentos de uno o más de los tipos de células en la sangre.





Para darle una mejor calidad de vida y hacerle frente a este mal, la familia requiere de 200 mil dólares para llevar adelante un trasplante de médula en California ya que se ve imposibilitada de viajar hacia Argentina y tampoco cuenta con seguro.





"Azul sigue esperando que ocurra un milagro :( Ella debe ser llevada a California, ya que no hacen el trasplante en Las Vegas. El costo es de $ 200,000 y ella no tiene seguro, y en este momento no podemos espere hasta obtener un nuevo seguro porque el tiempo de espera es de 90 días. Sus padres están desesperados, así que todos los demás. Ella es una niña pequeña. Ayuda por favor"









