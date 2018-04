Todavía hay en Mendoza quienes no aceptan pago con débito

Desde el domingo 1 de abril tanto comerciantes como monotributistas de los más variados rubros están obligados a recibir tarjetas de débito. Sin embargo, teniendo en cuenta que el lunes 2 de abril fue feriado, fue el primer día hábil desde que entró en vigencia la medida, y se pudo comprobar que no todos la están cumpliendo.

Si bien es cierto que en el centro de Mendoza casi todos los comercios ya reciben tarjeta de débito, en las zonas más alejadas es común encontrar negocios o prestadores de servicios que no lo hacen.

Tras una recorrida por distintos puntos comerciales del Gran Mendoza, Diario UNO pudo comprobar que hay cierto desconocimiento sobre las posibilidades que existen para realizar cobros a través de tarjetas.

Además, se vio cierta molestia de aquellos comercios que venden productos minoristas y baratos, que consideran que no vale la pena prestar ese servicio.

La realidad

Desde hace más de un año, todos los comercios deben tener en el ingreso al local un cartel impreso que exprese qué medios de pagos se aceptan.

Aunque ahora todos están obligados a recibir débito, también deberán tenerlo los monotributistas como por ejemplo prestadores de salud o taxistas.

De esa manera, los clientes sabrán de antemano si en el lugar donde van a comprar o recibir un servicio reciben o no pagos por medios electrónicos.

Como desde el pasado domingo es obligatorio el cobro por débito, los usuarios podrán denunciar a aquellos que no cumplan con la nueva normativa.

Para hacerlo hay que tener en cuenta que cada local comercial tiene la obligación de exhibir el "Formulario 960-data fiscal" en un lugar visible. Este formulario contiene un código QR con la información fiscal de ese comercio.

Si un comercio no tiene terminal de cobro con tarjeta de débito se puede denunciar desde un dispositivo móvil –smartphone o similar– con acceso a internet.

Para realizar la denuncia hay que escanear el código QR que figura en el Formulario 960 del local. Una vez escaneado el QR, automáticamente el usuario será derivado a la información correspondiente a ese local para que pueda hacer su denuncia.

Explican por qué no

Así como hay muchos que se adecuaron, hay quienes todavía no lo hacen, y los motivos son bastantes repetitivos entre ellos.

Enrique es comerciante, tiene su negocio en Guaymallén , y explicó que no recibe tarjetas por los costos que le genera. "Me sale más caro alquilar el posnet y el reintegro de la comisión a los bancos que lo que obtengo por la venta de los productos", expresó.

Con este comerciante coincidió Eugenia, que trabaja en Las Heras en un negocio propio, y que añadió otros inconvenientes a la posibilidad de incorporar el cobro con tarjeta de débito. "Mis productos son muy baratos, realmente aunque se lleven media docena de distintas cosas el valor no se justifica primero para que el cliente pague con tarjeta, y segundo para que yo tenga que afrontar los gastos de la comisión", explicó la mujer.

La obligación de los comercios y ahora también de los monotributistas de recibir tarjeta de débito no es una simple exigencia que no implicará sanciones en caso de no cumplirla.





Por el contrario, aquellos que tengan negocios o brinden servicios y no tengan la opción de recibir el pago a través de un medio electrónico será sancionado económicamente con multas que pueden ser elevadas.





Desde la AFIP informaron que esas sanciones económicas pueden ir desde los $300 hasta los $30.000. Se trata de un amplio margen que se explica a partir de diferentes tipos de incumplimientos legales.





Sin embargo, esa sanción no es la única que está prevista para los que no reciban tarjeta de débito, ya que también se contempla que se puedan realizar clausuras que vayan de los 3 a los 10 días.





Para todo esto, la AFIP realizará controles periódicos tanto con inspectores que lo hagan de manera presencial como a través del sistema informático, en el que tienen los datos de cada prestador o comercio registrado en la provincia.