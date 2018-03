Tiene síndrome de down, trabaja y es campeón mundial de rugby inclusivo

Claudia García de Palumbo, mamá de Guillermo, especto a la educación de su hijo, dijo que "no soy partidaria de que vayan a escuelas diferenciales, en el caso del niño que pueda, obviamente hay casos en los que no se puede y no hay otra".





"Creo que hay caminos hacia la inteligencia, que la inteligencia se construye. Creo que lo importante es confiar en ellos", agregó.



Guille es un apasionado del deporte y obtuvo el reconocimiento a la "Excelencia deportiva" de los Premios Ovación. Juega al rugby en Los Tordos y es de los pocos jugadores del interior del país que participa del seleccionado de rugby inclusivo Pumpas XV.





El año pasado ese seleccionado ganó el torneo International Mixed Ability Rugby Tournament, que se disputó en la ciudad española de Vitoria. Como no puede viajar a Buenos Aires muy seguido para ir a entrenar con el resto del equipo, lo hace todos los días en su casa.



Desde hace un año y tres meses es parte del equipo de trabajo de la sucursal de Ducati en Yacopini Motors. Trabaja en la tarde y cumple horario como cualquier otro empleado. Su responsabilidad es el mantenimiento del salón principal, donde se exponen las motos y el merchandasing de la marca. "Yo no sé lo que hace en su trabajo, yo lo dejo en la puerta y lo busco en la puerta. No entro. Que se maneje sólo es parte de su autonomía.", contó Claudia.



Día Mundial del Síndrome de Down



El 21 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día del Síndrome de Down. La fecha elegida por Naciones Unidas se relaciona con la trisomía 21, que es la característica genética de las personas con este síndrome, y es la existencia de tres alelos en el par genético N°21 y por este motivo se ha determinado el día 21 del mes 3 para recordarlo.



En ADOM (Asociación Down Mendoza), se trabaja con el objetivo de lograr una vida adulta independiente y se aprovecha la fecha para realizar la presentación del calendario 2018/2019 el que fue realizado por grandes fotógrafos de la Provincia en el Estadio Vicente Polimeni.



En este nuevo calendario, ADOM quiso retractar diferentes profesiones y oficios queriendo lograr un mensaje de inclusión. El principal objetivo es el de impulsar fuentes laborales en la provincia.

El 16 de marzo de 1986 nació Guillermo Palumbo García, un bebé con síndrome de down que hoy, a sus 32 años de edad, es un ejemplo de vida.Hizo la primaria y la secundaria en el colegio Pensamiento, de Ciudad, como cualquier otro chico. "