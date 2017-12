Taxistas y remiseros, contra el asiento especial para chicos

La nueva Ley de Tránsito que entró en vigencia ayer cuenta con una disposición que disparó la queja de los propietarios de los taxis y remises mendocinos: la obligación de tener un asiento o dispositivo de seguridad para los niños menores de 4 años.



"No estamos poniendo como eje del reclamo la plata que se debe gastar en comprar esos asientos especiales. El tema ronda en que consideramos que las dimensiones de los taxis no son los adecuados para incorporar un dispositivo de seguridad para niños como el que están pidiendo", explicó Fernando Sáez, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam).



El referente del sector dijo que ese es el único inconveniente ya que los cinturones de seguridad en la parte posterior del vehículo los tienen. En este sentido, dijo que harán una especie de campaña con calcos para que los usuarios sepan que deben colocarse sí o sí el cinturón de seguridad trasero y delantero.



"Los choferes alertarán a la gente de que es obligatorio ponérselo, para evitar multas y además para ofrecer mayor seguridad a los usuarios", comentó.



Sáez contó que para tratar el tema del uso de sillas especiales para menores tendrán una reunión la semana que viene con el Gobierno, y que de no prosperar un acuerdo "no subiremos pasajeros con niños porque no estamos en concordancia con la ley. ¿Qué más podemos hacer?", se preguntó.



También se quejó porque la reglamentación no alcanza a otros medios de transporte como colectivos transportes escolares y dijo que siempre las medidas recaen en el sector. "En los micros van colgados, no usan cinturones de seguridad los pasajeros y a nosotros nos exigen cada vez más cosas. Esperemos que lo podamos resolver en la reunión que pediremos tener con Leonardo Yapur", dijo al referirse al encuentro que buscan tener con el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza.



Por su parte, Yapur recalcó a Diario UNO que la Ley de Tránsito ya está vigente y que necesitaba conocer los detalles del reclamo que plantean los taxistas para poder dar una respuesta. "No puedo decir nada porque tampoco me han convocado a una reunión, no sé nada", expresó el funcionario.

En Mendoza, hay 1.500 taxis y 500 remises que deberán adecuarse a la norma.