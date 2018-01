Sumarán cabinas de atención en el cruce a Chile para agilizar los trámites

La visita del papa Francisco a Chile, a mediados de enero, produjo una revolución tanto en el país trasandino como aquí, en Mendoza. Pero como no son solamente mendocinos los que cruzarán la frontera para ver al Sumo Pontífice, las autoridades siguen impulsando medidas para que el paso Cristo Redentor no sea un verdadero caos.



Desde hace algunos meses ya se había previsto incrementar la capacidad de atención en Los Libertadores, incluso extendiendo durante las 24 horas la apertura de las cabinas. Sin embargo, no se había oficializado hasta el momento la cantidad de casillas que se agregarían a la actuales y cómo sería el servicio.



"La idea es, según lo informado por el personal de Pasos Fronterizos, que desde el día 10 en adelante y hasta el 20 aproximadamente, es decir mientras dure el operativo por la llegada del Papa, se trabaje con una máxima capacidad. Serían 26 casillas, de las cuales una parte importante estarían destinadas a micros y otra parte para vehículos particulares", explicó el vocero de Gendarmería Nacional, Osvaldo Valle.



La propuesta es que en los próximos días se mantengan 16 puntos de atención durante las 24 horas. Eso, según Valle, servirá para agilizar mucho el cruce internacional "y se pudo observar en estos días, cuando después del mediodía la acumulación fue disminuyendo y a partir de la 15 o 18, cuando no había más de 30 o 40 minutos de espera, teniendo en cuenta que la atención era solo de 8 a 20".



A esas 16 cabinas que ya quedarán fijas durante las 24 horas se sumarán en distintos momentos del día, durante la visita de Francisco, otros 10 puntos de atención para descomprimir los trámites en el complejo.



Esto, claro está, es solamente para ingresar a Chile. Para la vuelta, que también será un gran embudo si no se planifica o propone una solución, Valle dijo que en el vecino país está previsto algo similar, aunque en Gendarmería no tienen los números exactos. "Lo ideal es que haya una reciprocidad y se aumenten los puntos de atención externos", consideró.



Probarán el encapsulamiento

Una de las medidas propuestas por el Gobierno de Mendoza, que desde Gendarmería creen que será exitoso, es el encapsulamiento, que consistirá en filtrar el paso de vehículos en Uspallata y en Potrerillos, liberando grupos de a 300, que es la capacidad promedio que se atiende por hora en Los Libertadores.



El viernes 5 de enero comienza el encapsulamiento del Gobierno y desde esa misma fecha, la gente de Pasos Fronterizos comenzará con las 16 cabinas de atención las 24 horas, lo cual esperan que de un excelente ritmo al cruce.



"De hecho este fin de semana Gendarmería lo hizo entre la zona de Punta de Vacas y Puente del Inca. Cerca del mediodía del viernes y el sábado se había normalizado la mayor cantidad de vehículos que pasaron el peaje de Las Cuevas y llegaron con total normalidad a Libertadores", informó Valle.



Demoras el fin de semana

Durante el último fin de semana del año, muchos turistas denunciaron hasta 8 horas de demora para cruzar a Chile. Valle aseguró que indudablemente hubo personas que salieron a las 23, "porque entre las 2 y las 3 de la madrugada había mucho tránsito", lo cual juntó una gran cantidad de vehículos en la zona de Potrerillos y Uspallata. "El problema fue que hasta tanto no se habilitaron las cabinas externas, hubo demoras de hasta 6 horas", dijo.



Por ese motivo, desde Gendarmería piden revisar a cada viajante que no le falte ningún papel o documentación de la requerida, ya que esa demora no está relacionada con los puntos de atención. "Pasa mucho en los micros, que alguien de los pasajeros no reúne los requisitos y demora en buscar papeles", cerró Valle.