Son obligatorias las clases de apoyo para el Secundario

Aunque todavía tenga arena de la playa en los pies o esté inmerso en la pileta, si tu hijo adolescente tiene materias pendientes para rendir, los especialistas recomiendan que se vaya sacudiendo y secando, y que agarre los libros porque las clases de apoyo son obligatorias y piden que asistan con los temas, al menos, ya leídos.





La Dirección General de Escuelas ( DGE ) publicó su calendario académico y entre las fechas más importantes que se aproximan están las de las clases de apoyo y orientación para los estudiantes de Nivel Secundario, el paso previo a las mesas de exámenes, que serán desde el 14 al 21 de febrero.





Sara Lucero, directora de Educación Secundaria de Mendoza , aclaró que estas clases son obligatorias y que los alumnos deben cumplir con el 80% de asistencia. Se dictan en el mismo horario y los mismos días a los que asistían a cursar la materia.





"Esto es más bien una consulta, las familias tienen que tomar conciencia de que los chicos tienen que estudiar antes, no pueden ponerse ahí a estudiar. Tienen que llevar anotadas las dudas, preguntas, ver qué va a tomar el profesor, qué temas no entendió", explicó la funcionaria. Recomendó que los estudiantes rehagan las evaluaciones del año pasado, especialmente la integradora y que si no las tienen, que las pidan a algún compañero.





"También es importante recordarles a los docentes que no tienen que ir sólo a preguntar qué dudas tienen sin hacer alguna actividad, tienen que rehacer evaluaciones y hacerles ver a los chicos qué errores tuvieron, en qué se equivocaron, tratar de ver eso. El docente tiene que cumplir todo su horario frente a los alumnos, no en la sala de profesores", enfatizó.





A los papás la funcionaria les aconsejó que manden a los chicos a las clases aunque se hayan preparado con profesores particulares. "Les pedimos que vayan con el profesor que los va a evaluar, que les muestre lo que ha estudiado y si está bien", comentó.





Un segundo espacio para rendir materias pendientes es a fines de marzo, para los chicos que adeuden tres previas. En esta instancia el período de apoyo anterior a la mesa de examen es más extenso. Y a contraturno de las clases normales.





"Se evaluó que hay muchos chicos que aprueban las materias en esta etapa; es darles una oportunidad para que puedan pasar de año", señaló la funcionaria.