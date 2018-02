Sólo marcharán en Mendoza los sindicatos disidentes

Esta será una semana en la que los gremios no afines al gobierno de Mauricio Macri dejarán ver su disconformidad con las decisiones económicas y en particular salariales del Gobierno nacional.

Si bien en Buenos Aires la gran acción organizada por la CGT será la marcha que se realizará mañana, la situación en Mendoza es más compleja.



Esto porque sí se harán protestas, pero no a nivel de la dirigencia cegetista provincial. En ese sentido, el secretario general de la CGT unificada, Luis Márquez, sostuvo que en el plenario que se realizó el jueves con representantes de casi todos los sectores decidieron dar libertad de acción a sus integrantes "para que cada uno se manifieste como estime conveniente" y agregó: "No habrá una manifestación oficial por parte de la CGT local"



Sin embargo, Marcelo Aparicio (SATSAID) aseguró que sí hay una manifestación, convocada para mañana a las 18 en Garibaldi y San Martín, en la que participarán los gremios no afines a la dirigencia de la CGT (gráficos, Fruta Fresca, Alimentos, Vialidad provincial, canillitas y actores), además de las dos CTA y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.



En esta manifestación también participará el SUTE, que se encuentran en pleno conflicto paritario con el Gobierno y apoyarán la medida, y al mismo tiempo anunciaron que harán su propia marcha el 26 de febrero, para mostrar su disconformidad con las propuestas salariales y para pedir mejores condiciones educativas.



Por último, los bancarios seguirán de paro hasta mañana, aunque el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró a medios nacionales: "El teléfono está abierto para negociar".



Marcha sí o no

En cuanto a la decisión oficial de la CGT local de no movilizarse mañana, Márquez explicó que desde la dirigencia proponen un plan de lucha que sea unificado y a nivel nacional. "Queremos coordinar acciones, para que las decisiones no resulten sectorizadas", afirmó.



Mientras, Aparicio señaló: "Nosotros estamos de acuerdo con esto, sin embargo no nos parece que sea el momento de plantearlo. Esto es correr el eje de la discusión, primero apoyemos la marcha, después veamos otras propuestas. Participar en la marcha no nos impide hacerlo". El titular del Sindicato de Televisión agregó que las razones para marchar mañana son superadoras de las propuestas salariales.

"Queremos que se frenen los despidos y los tarifazos, que el trabajador no pierda poder adquisitivo frente a la inflación y que se declare la emergencia alimentaria y agrícola, entre otros aspectos. Plantear esta protesta como una propuesta sólo de los camioneros es falso, es lo que quiere difundir el Gobierno nacional".



Camioneros a Buenos Aires

Desde la CGT local informaron que la dirigencia del sindicato afín a Hugo Moyano no participará en la manifestación provincial, sino que viajarán para unirse a las organizaciones de todo el país que se encolumnarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de ser escuchados por el gobierno de Mauricio Macri.