Sólo la mitad de los evacuados en Aconcagua pagó el servicio

Por primera vez en la historia, el pago por el uso del helicóptero para evacuaciones dentro del Parque Provincial Aconcagua corrió por cuenta de los montañistas tanto nacional como extranjeros. Sin embargo, de las 94 personas que fueron evacuados a lo largo de toda la temporada que acaba de concluir, apenas 45 hicieron efectivo este cobro. Desde Ambiente confían en que el resto lo hará vía transferencia y aseguran que ya recaudaron 60.000 dólares.



El balance económico es por demás positivo, pero claro que no hay una cifra con la cual compararlo, ya que en esta temporada, que arrancó allá por noviembre de 2017 y terminó hace unos pocos días, se cobró por primera vez el servicio de evacuación.



En total se recaudó cerca de $1.200.000, aunque podría haber sido más si todos los evacuados hubieran hecho efectivo el pago correspondiente.



Quienes trabajan en el Parque aseguraron que la falta de pago se debió a que no había allí posibilidades de hacerlo si no era en efectivo, por lo que no todos disponían del dinero necesario para abonar el servicio.



Sin embargo, desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial aseguraron que no fue el tema del dinero en efectivo el problema, sino que muchos prefieren hacerlo luego por transferencia bancaria.



"Nos pasó esta temporada que hubo un grupo importante de andinistas extranjeros que pagaron en esta temporada su búsqueda o rescate (ya se cobraban desde la temporada pasada) que había quedado pendiente de la temporada anterior", agregaron desde la cartera.



En total fueron 94 los andinistas evacuados a lo largo de los casi cinco meses de temporada, pero solo 45 pagaron. El resto lo hará una vez que llegue a su provincia o país a través de un banco.



La cifra de evacuaciones no se acercó al promedio de 200 por temporada, a pesar de que durante todo enero se produjeron lluvias en la precordillera y temporales en alta montaña con intenso frío y fuertes vientos que determinaron condiciones muy adversas para los ascensionistas.



"Los cobros que sí se han efectuado, que muchos lo hicieron a través de las empresas prestadoras de servicio, fueron la mitad o un poco más de la mitad. Fue positivo porque nunca se había pagado el servicio por el cual ahora estamos cobrando y le estamos generando un ahorro al Estado", añadieron desde la Secretaría de Ambiente.