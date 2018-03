"Solo, el sector público no puede afrontar los próximos desafíos"

Elogios para nuestra provincia, para la calidez de su gente y para la organización de la 59º Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueron las primeras declaraciones de Luis Alberto Moreno, presidente de esta entidad de financiamiento internacional, durante la apertura del evento.



En un auditorio Ángel Bustelo colmado de asistentes de cada uno de los 48 países que conforman el BID, Moreno puso énfasis en incrementar la inversión en infraestructura para que el crecimiento de nuestra región se sostenga en el tiempo. Habló nada más y nada menos que de duplicarla: actualmente, es del 2,5% del total del PBI y, según estimó, debe ser superior al 5% para que sea notable el desarrollo de la región.



Involucrar al sector privado

En este sentido, Moreno apuntó a que la atracción de inversiones privadas en conjunto con los fondos públicos son el camino para lograr los niveles de inversión necesarios.



"Una de las mejores maneras de avanzar es el desarrollo de la infraestructura. En este sentido, tenemos una brecha notable, que requiere de un doble esfuerzo.



Para superarla, en los próximos 20 -30 años, nuestra región debería invertir aproximadamente 5% del PBI, casi el doble de lo que actualmente se invierte.



El sector público no puede asumir este reto en soledad, hay que incluir mayor capital privado, viendo el mecanismo de asociaciones público-privadas. Aquí se trata de mejorar la competitividad y la conectividad, y con ello la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos", sostuvo el representante de la entidad.



Niveles de inversión del BID

En cuanto a los proyectos que financia el BID, Moreno explicó que las operaciones de préstamos que se realizan son cada vez más complejas y con mayor impacto en los países e instituciones particulares que los solicitan. Sin embargo, el volumen de los empréstitos es va en aumento: sólo en el 2017, el BID realizó operaciones con garantía soberana por un monto de 11.400 millones de dólares, 23% más que en el 2016. En tanto, las operaciones sin este tipo de garantía cerraron en 3.200 millones de dólares, superando en 43% a las del año anterior.



Nuevos desafíos

Entre los retos que, tal y como lo consideró el presidente, habrá que asumir en los próximos tiempos, la inversión en emprendimientos relacionados con las nuevas tecnologías son fundamentales. Al mismo tiempo, aseguró que es necesario estimular las exportaciones.



También apuntó a no distraerse del compromiso que las naciones tienen con respecto al cambio climático, a pesar de que en nuestra región la huella de carbono que dejamos es relativamente pequeña.



Elogios a la gestión de Macri

Durante los primeros tramos de su discurso, el presidente del BID felicitó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque "a pesar de las dificultades siempre ha sabido mantener el rumbo. En los tiempos actuales no es fácil adelantar reformas que impliquen sacrificios de corto plazo o que promuevan el fin de los beneficios para unos pocos, en aras de buscar el bien común. Saludamos esa visión y ese compromiso con la causa del progreso", señaló Moreno.



Otras apreciaciones

Si bien hay aspectos en los que los países de Iberoamérica no se han desarrollado, el titular del BID explicó que destaca los avances en derechos como la igualdad de género y la desnaturalización de la violencia hacia las mujeres. "La equidad de género ha comenzado a ponerse en práctica, este no es un problema de mujeres sino de todos, mientras las mujeres avanzan, avanzan nuestras sociedades", dijo Moreno.



Y agregó que no hay que perder el foco en exigir transparencia para las transacciones públicas. "El rechazo a la corrupción debe ser unánime y exige respuestas más efectivas que las que se han puesto en práctica".