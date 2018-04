Sin trapitos, en los eventos organizados por Ciudad se cobrará una tarifa fija de $50

Desde hace una semana la Municipalidad de Capital prohibió definitivamente la actividad de los trapitos en las calles de Ciudad. Por ese motivo, de ahora en adelante, en ocasiones de eventos organizados por la Comuna, como por ejemplo su Fiesta de la Vendimia, o la Peatonal del Vino, se entregará una "tarjeta evento" que tendrá un valor de $50. Por el momento no se aplicará al auditorio Ángel Bustelo, ya que las calles aledañas siguen siendo de jurisdicción provincial.



Si bien la ordenanza ya salió, recién el domingo 15 de abril entrará en vigencia, por lo que por el momento los trapitos están siendo desalojados pero no les aplican la multa, que será de $1.275.

Eso se está haciendo en todo el terriotorio de la capital, tanto donde funciona el sistema de estacionamiento medido como en las zonas donde todavía no se implementa.



Lo mismo ocurrirá en los próximos eventos que organice la Comuna, para los que se aplicará la nueva tarjeta eventos, que consiste en una tarjeta impresa que se le entregará al automovilista y que deberá abonar obligatoriamente al tarjetero una vez recibida. La misma costará $50 y servirá por todo el tiempo que dure el evento.



"Se hizo en la inauguración de la calle Arístides y en la Vendimia de Capital. Eso se lo distribuye entre los tarjeteros que están dentro del sistema de estacionamiento medido y ellos son los encargados de cobrarlo", explicó Raúl Levrino, secretario de Seguridad Ciudadana.



En los casos puntuales donde se realice una actividad organizada por la Municipalidad pero no haya estacionamiento medido, también se les asignará a los tarjeteros. Un ejemplo es el de la Nave Cultural, con la Peatonal del Vino, donde en toda la zona se repartirá la tarjeta con esa tarifa.



El caso Bustelo

A partir de la sanción de la nueva Ley de Tránsito, toda la responsabilidad de la seguridad vial pasó a manos de los municipios. Sin embargo, en el Centro Cívico la administración del tránsito sigue en manos de la Provincia, y eso incluye a las calles que rodean al auditorio Ángel Bustelo.



De todas maneras, la intención de Capital es hacerse cargo de la zona, por lo que está próximo a firmarse un convenio entre las partes para que Ciudad tome posesión de las calles y cuando se oficialice se implementará el estacionamiento medido.



"El Bustelo es uno de los puntos que mayor cantidad de personas acumulan en Ciudad cuando hay eventos. Por eso tenemos que hacernos cargo y durante la semana implementar el estacionamiento medido de 8.30 a 13 y de 16 a 21, y luego en los fines de semana analizar la tarjeta evento para las distintas actividades que allí se realizan", analizó Levrino.



A la cancha, sin pagar

Una buena noticia se confirmó para los hinchas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, y es que cuando vayan a ver a sus equipos podrán dejar sus vehículos en las calles de Ciudad sin tener que pagar.



Según explicó Levrino, el parque General San Martín es jurisdicción de la provincia, es decir que a la Municipalidad le corresponde desde Boulogne Sur Mer hacia el este. En toda esa zona estará prohibida la actividad de los trapitos, pero tampoco se implementará la tarifa evento.



"Ahí habrá fuerte presencia operativa de preventores y policías para desalojar a los trapitos. No habrá tarjeta evento, porque es solo para actividades que organiza la Municipalidad, y los partidos de fútbol no son responsabilidad municipal", cerró el funcionario.