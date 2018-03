El Grupo Especial de Rescate de Bomberos del Cuartel Central montó un llamativo simulacro en el Cacique Guaymallén , donde especialistas en cuerdas y un buzo de rescate recrearon una escena tal como se hace para sacar a una persona que es arrastrada por el agua helada del canal.





Un llamado al 911 alertó sobre una persona que cayó en el Cacique Guaymallén y era arrastrada por el agua. Inmediatamente la Policía detecta dónde está la víctima y personal del Grupo Especial de Rescate de Bomberos preparó un mecanismo en la rotonda del Avión, en el límite entre Guaymallén y Las Heras , para esperar a la víctima y sacarla del agua.





Toda esta situación, ocurrida en la mañana del martes, fue simulada para hacer una práctica de este tipo de rescates. La víctima fue Leopoldo, un muñeco hecho con botellas y tapado con ropa para que pareciera una persona, que fue lanzada al canal pocos metros antes de donde estaba el rescatista.





Simulacro de rescate Bomberos en el canal Cacique Guaymallén



Orlando Tello lleva 23 años en Bomberos y hace 11 que se especializó como buzo y en rescate: "Todo te lleva según lo que más o menos en la función uno va eligiendo. Aprendí a bucear en Bomberos. Tuvimos instructores que nos dieron la posibilidad de poder hacer el curso y la parte de rescatista es una rama acoplada y diferente".





"Nosotros sacamos a la persona y le hacemos toda la maniobra necesaria hasta que un médico dice si tiene signos vitales o no. Cuando la víctima viene hacia vos, si viene viva te das cuenta por los movimientos y si no viene directamente flotando", describió el Sargento Tello.





Simulacro de rescate: buzo



El rescatista aseguró que el trabajo en equipo es fundamental y este tipo de simulacros sirve para "medirse y conocerse" en el momento de actuar en una situación así.





"Yo estoy vinculado y confío mucho en el sistema y en el grupo de trabajo de la gente que está arriba. El sistema de cuerdas lo maneja gente que se dedica a eso", indicó.





Explicó que siempre está "enganchado" a una soga que se maneja desde afuera, "y me están mirando. Ven con los movimientos míos si quiero más o menos cuerda, si quiero que me saquen o si me tengo que liberar para poder salir detrás de la víctima".





simulacro rescate bomberos canal cacique guaymallen 10.jpg Foto: Jaime Suárez / Diario UNO



"Si yo no puedo más hago una seña y mis compañeros me sacan. Sé hasta dónde llegar, sé hasta dónde da mi cuerpo. Si sé que mi cuerpo no va a dar o la situación no es para mí hago señas, me sacan y buscaremos otra forma para sacar a la víctima", agregó el rescatista.





Aseguró que con este tipo de hechos corre todos los riesgos: "Es tu vida. Es una vida por otra, pero es la función nuestra, te lleva y te olvidas de todo, sos vos y lo que viene".





"El entrenamiento es totalmente diferente. Lo hacemos en invierno con temperaturas extremas y ahí te medís vos, tu capacidad, tu cuerpo, tu cabeza", indicó Tello y recordó que las prácticas las realizan en el nacimiento del Río Mendoza , donde el agua es de deshielo.





Simulacro de rescate: encargados de cuerdas



Carlos Ferreyra y Patricia Molina, integrantes del Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Policía, explicaron que para este tipo de situaciones prefieren usar un sistema de "tirolesa, que mediante una cuerda extra se realizan los movimientos y descenso asistido para el rescatista" que entra al agua.





El rescatista "se puede mover mediante un sistema de poleas que nosotros trabajamos en ambas puntas desde la superficie y, de acuerdo al requerimiento o necesidad de movimiento del rescatista, es el desplazamiento que tiene. Puede ser para arriba, abajo y hacia los costados".





simulacro rescate bomberos canal cacique guaymallen 22.jpg Foto: Jaime Suárez / Diario UNO



Actualmente este Grupo Especial de Rescate cuenta con 15 integrantes pero pretenden llegar a 40. Además de trabajar en el agua, están preparados y entrenados para rescates urbanos. Para la zona de montaña están los especialistas de la Patrulla de Rescate de la Policía.