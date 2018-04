Siguen los chispazos entre Parés y Niven

Las diferencias entre el presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, y el diputado del Partido Demócrata, Marcos Niven, que comenzaron con la presentación del proyecto para ampliar la Suprema Corte de Mendoza , aún no terminan.





Este jueves se profundizaron cuando Niven no quiso votarlo para un nuevo periodo como presidente de Diputados a Parés.





"No confío en él, tomó represalias contra mi bloque cuando actué con autonomía frente al proyecto de la Corte. Echó a toda la gente que trabajaba para mí. Por eso propongo a César Biffi como presidente", manifestó durante la sesión preparatoria.





Parés respondió. "Agradezco a los que confiaron en mí y también a los que no confiaron. Siempre buscaré consensos políticos, no me pidan otra cosa. Si hubiera optado por otro tipo de consensos, hoy tendría un voto más en la cámara".





Sobre partir el bloque, Niven aseguró: "Cambia Mendoza no existe, fue una alianza electoral, y cada uno pertenece a bloques diferentes. Apoyaremos lo que tengamos que apoyar, y lo demás no. De ir juntos en las próximas elecciones, se verá más adelante".