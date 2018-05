Sergio Salgado en juicio: "No tengo miedo de quedar preso otra vez"

"Esto es una maniobra política". Así definió el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, al juicio en su contra que comenzó este lunes en los tribunales del este mendocino.

Salgado está acusado en tres causas por delitos contra la administración pública.

Una de ellas es por el cobro de estacionamiento en la playa de La Salada, donde se acusa que la comuna que él comandaba recibió millones de pesos que no quedaron asentador.

En ese sentido, Salgado se defendió asegurando que el dinero de la playa fue cobrado por diversas instituciones como clubes y jardines maternales.

"Me siento muy tranquilo, como siempre. Esto es una maniobra política", señaló a Canal 7 antes de que comenzara el debate.

"Han agregado una causa por no responder una nota, no creo que haya un funcionario que alguna vez no haya respondido una", manifestó y agregó que sigue viviendo donde nació y casi con las mismas propiedades de siempre.

En cuanto a las otras causas, una es por presunta malversación de fondos por la construcción de una planta de alimentos para ganado y la emisión de facturas truchas por 1,3 millones de pesos a un lubricentro que no era proveedor de la comuna.

Con respecto a la planta de alimentos, Salgado señaló que esta se encuentra terminada en el Kilómetro 936 de la Ruta 7. "Deberían investigar por qué no se usa", manifestó.

En cuanto a la emisión de facturas truchas, explicó que fue él mismo el que lo denunció.

"No tengo miedo de quedar preso otra vez. Si a mí se me hubiera muerto una niña como pasó en esta gestión estaría colgado en San Felipe pero ahora ni siquiera imputan", manifestó.