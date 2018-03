Semana Santa: las reservas ya alcanzan el 80% de la ocupación

Con buenas expectativas en cuanto a turismo y hotelería se espera la Semana Santa en Mendoza. Si bien las reservas hoteleras ya están casi al 80% de la capacidad, se estima que durante los próximos días ese número crecerá considerablemente y que en el fin de semana extralargo habrá un intenso movimiento en la provincia.



Esta vez las Pascuas se verán extendidas por un día más debido al feriado del lunes 2 de abril. Es decir, para algunos serán cinco jornadas no laborables, en las cuales lógicamente estarán resentidos los servicios, pero serán de gran impacto para la economía local por la afluencia de visitantes. Desde el Ente de Turismo esperan superar los registros del año pasado, ya que habrá un día más de descanso, por lo que la ocupación podría estar cerca de completarse. En 2017 promedió el 95%.



En el Gobierno se encuentran procesando los números parciales, pero saben que los mismos se incrementarán con el paso de las horas y también entre este miércoles y jueves con las reservas a último momento. Llegará turismo nacional y extranjero, con presencia de muchos chilenos. Por esto último es que se ha estudiado implementar el operativo utilizado durante el verano en el corredor internacional.



La provincia actualmente está entre los cinco puntos más visitados del país.



Las mismas perspectivas tienen desde la Cámara de Turismo de Mendoza. "Creemos que va a haber una alta ocupación hotelera e importante llegada de turistas. Todavía no está completa la capacidad, pero probablemente en estos días alcancemos un número interesante", explicó su presidente, Ricardo Becacecci. "Seguramente se mantenga la tendencia de esta temporada, que viene siendo buena", agregó. Mendoza está cerrando un marzo muy fructífero, gracias a la Vendimia, a la Supercopa de fútbol y al encuentro del BID que termina hoy.



Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) aseguran que las reservas hasta hoy rondan entre el 78% y 80% de lugares disponibles y que el pronóstico es más que optimista. "Tendremos un muy buen fin de semana. Consideramos que la cantidad de turistas será similar o mayor que el fin de semana de carnaval", comentó su presidente, Marcelo Quercetti. Los días festivos de febrero pasado dejaron 93% de ocupación.



El Valle de Uco y el Sur, principalmente San Rafael, siguen siendo los destinos más elegidos. La montaña también es otro sitio que se destaca.



Menos gasto per cápita

Lo que sí podría llegar a ser menor este año es el gasto diario por persona. En 2017 para esta época fue de $1.000, aunque ahora bajaría a $800, según los especialistas. El cálculo se hace en base a lo que los turistas vienen gastando en los fines de semana recientes.



Probablemente en esta oportunidad se cuide más el bolsillo, ya que son cinco días de estadía en los que predomina la actividad familiar y el número de personas se extiende.



Esperan repunte gastronómico

El sector de la gastronomía aguarda una mejoría en las ventas para esta Semana Santa, luego de un 2017 con una reducción importante.



Ante un masivo movimiento turístico, los empresarios del rubro se esperanzan con un incremento.

"Queremos retomar las ventas históricas de este fin de semana, o al menos recuperarnos del año pasado que se sintió la merma", dijo Fernando Barbera, vicepresidente de Gastronomía de AEHGA.



"Entendemos que la gente está con presupuestos más ajustados. Ahora se da un turismo familiar y se eligen más las pizzerías o los lugares para ir a comer lomos, por ejemplo, que son más baratos", añadió Barbera.