Se vienen dos jornadas de intenso calor pero habrá alivio el domingo

Se aproximan dos días muy calurosos y sofocantes para la provincia. Un marcado ascenso de la temperatura que alcanzará su máximo nivel mañana y luego un abrupto descenso, desde la madrugada del domingo y durante toda esa jornada. El lunes se normalizará, con máximas y mínimas similares a las de ayer. Este panorama se repetirá en casi todo el país.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que las altas temperaturas se manifestarán en un área que abarca desde el Noreste patagónico hasta el Norte argentino. "Las temperaturas máximas tendrán valores entre los 35°C y 40°C y las mínimas pueden superar los 20°C. Estos valores pueden ser mayores. La humedad puede ocasionar elevados niveles de sensación térmica", indicaron desde el organismo.



Asimismo explicaron que el alivio llegará a partir de mañana a la noche, cuando avance un frente frío y origine un descenso de las temperaturas. "La persistencia de vientos del sector norte, la escasez de precipitación y la poca nubosidad favorecerán un progresivo aumento de las temperaturas sobre el área de cobertura, hasta el sábado inclusive", destacaron.



Interpretación de autor

El meteorólogo Federico Norte detalló en radio Nihuil que a partir de hoy los valores empiezan a subir. "Vamos a tener unos 19°C de mínima y 34°C y 35°C de máxima. Habrá un descenso muy marcado de la presión atmosférica, que va a contribuir a la presencia de viento Zonda en altura, en Potrerillos y zonas de Ciudad, aunque aparentemente no bajaría al llano al menos en la zona metropolitana", dijo.



Norte describió que la temperatura va a ser muy alta mañana con 22°C de mínima y 39°C de máxima. "Se calcula 41°C de máxima en la ciudad de San Juan y 40°C grados para La Paz. Después empieza el ingreso de un frente frío en forma muy rápida, más bien violenta diría, muy brusca, puede ser que en el Este y en el Sur haya tormentas", expresó.



Tal como adelantó Norte, en la madrugada del domingo ingresará viento fuerte del Sur. Por lo tanto para el domingo la máxima no superaría los 25°C. "Se notará un importante descenso de temperatura a partir de la madrugada del domingo y durante todo ese día. El lunes vuelve otra vez el calor. Estamos a pocos días del inicio del verano astronómico y no podemos evitar estas temperaturas elevadas", dijo.



También explicó que por ahora la famosa onda de calor que se produce para esta época del año, principalmente durante los festejos de Navidad, no se vislumbra. "Solo tenemos estos dos días de mucho calor que no conforman una onda porque para que eso ocurra tienen que ser al menos tres días de mínimas muy altas. Por ahora, las máximas van a ser altas y las mínimas elevadas el sábado", concluyó el especialista.



Otras fuentes

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas señalaron que hoy estará caluroso con poca nubosidad e inestable hacia la noche. La máxima será de 37°C y la mínima de 20°C. Mañana, caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, viento Zonda en precordillera. La máxima será de 38°C y la mínima de 23°C. El domingo habrá poca nubosidad, con descenso de la temperatura y vientos del noreste. La máxima será de 27°C y la mínima de 22°C.