Se viene la feria educativa de las carreras más pedidas y las mejores pagas

La feria educativa de las carreras más demandadas por el mercado laboral actual –y futuro– y entre las que están las profesiones mejor pagas comienza esta semana y durante dos días los jóvenes que quieran insertarse en ese mercado laboral podrán conocerlas y saber, también, a lo que se enfrentarán en su vida universitaria. Se trata de la feria que organiza la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).



De acuerdo a un informe de la consultora en Recursos Humanos Adecco, los perfiles más demandados y mejor cotizados en el 2018 por los directores de RRHH de las compañías multinacionales y nacionales serán los ingenieros, seguidos por los de tecnologías de la información y telecomunicaciones, luego los comerciales, técnicos y perfiles financieros.



De hecho, según la guía salarial que publica esa misma firma todos los años para los distintos rubros del mercado laboral, un ingeniero que recién se recibe está mejor pago que un abogado o un médico laboralista, todo con algún pequeño grado de experiencia dado que los estudiantes de las ingenierías comienzan a tener sus primeras prácticas laborales cuando todavía transitan su carrera universitaria.



La matrícula de estudiantes que ingresa a la UTN es, en promedio, de 500 alumnos que se distribuyen de manera más o menos uniforme entre las cinco ingenierías que ofrece la facultad: Química, Electrónica, Electromecánica, Civil y Sistemas. Aunque no es una novedad que las mujeres son la minoría en estas carreras, lo que sí es una noticia fresca es que en los últimos años se ven más chicas en las carreras que siempre han sido menos elegidas por las mujeres, como Electrónica o Electromecánica.



"Yo soy ingeniera Electromecánica y cursé toda mi carrera sin ninguna compañera, hasta hace unos 6 años éramos 10 egresadas de esta especialidad y hoy tenemos unas ocho o nueve más recibidas y más de 10 chicas que están cursando. Esto también ha pasado en Electrónica donde también hemos incrementado la cantidad de chicas, es una carrera que no entiendo porqué no la estudian más las mujeres", cuenta Ana Tinnirello, subsecretaria Académica de la UTN.



Una de las razones que explican que haya pocos ingenieros es, simplemente, que hay pocos estudiantes. "Nosotros venimos trabajando con la Secretaría de Políticas Universitarias desde hace cuatro años en un proyecto en la educación secundaria intentando que los chicos tengan una salida laboral diferente y que piensen a la universidad como un objetivo", explica Tinnirello.



"Las salida laboral para las ingenierías hoy por hoy existe y es importante. Venimos aumentando la cantidad de alumnos, el año pasado ingresaron 500 estudiantes, pero desde hace tres o cuatro años hemos aumentado la cantidad", comenta Tinnirello.



La cantidad de años que puede llevar estudiar una de estas carreras o la dificultad a la hora de rendir los exámenes de ingreso pueden ser factores desalentadores para los futuros estudiantes. "Los chicos tienen una idea de que todos los resultados tienen que estar al otro día en la mano, hay que luchar en esta formación, muchos chicos vienen de sectores muy humildes y hay que hacer un esfuerzo para tener un título que les permita moverse en todos lados", explica la subsecretaria académica.



Gabriela Flores (23), estudiante de cuarto año de Ingeniería en Sistemas, cuenta que ella egresó de un secundario con orientación en Comunicación, Arte y Diseño y que igualmente rindió y entró a la carrera. "Estudié y lo que no sabía lo consultaba en internet", comenta la joven estudiante que trabaja todos los domingos en un mercado persa para solventar su carrera.



"La universidad es una posibilidad de crecer y ampliar el pensamiento, aunque por algún motivo que no te recibas, de todos modos te permitió conocer una gran variedad de gente que piensa distinto, la vida universitaria es algo muy especial y tenemos la ventaja de que acá el cursado es obligatorio y los chicos tienen mucha camaradería y se generan otras cosas", concluye Tinnirello.



Perfil del mercado laboral

Los perfiles más demandados y mejor cotizados en el 2018 por los directores de Recursos Humanos de las compañías multinacionales y nacionales serán los ingenieros, seguidos por los de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y Telecomunicaciones. Luego, los comerciales, técnicos y perfiles financieros.



Feria Educativa

Martes 24 y miércoles 25 de 9 a 18

Actividades

- Stands de las especialidades de la Ingeniería de la UTN FRM en el hall central del edificio, en Rodríguez 273 de Ciudad.

- Charlas informativas en el salón auditorio, ambos días a las 10.30 y a las 15.30.

- Recorridas guiadas por laboratorios de la UTN.



Visitas para ​contingentes

Avisar previamente fecha y hora al correo oet@frm.utn.edu.ar​



Requisitos para el ingreso 2019

Los interesados pueden consultar en la página de la universidad http://www.frm.utn.edu.ar